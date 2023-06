Carpet Buying Tips: घर के लिए कालीन खरीदते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

Carpet Buying Tips घर के सुंदर बनाने के लिए अगर आप उसकी सजावट में कॉर्पेट्स एड करना चाहते हैं तो इसे खरीदते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जैसे- उसकी क्वॉलिटी गद्दी आदि चीज़ें। इन कुछ बातों का ध्यान रखकर लिया गया कॉर्पेट सालों-साल चलता है तो बिना और देर किए आइए जानते हैं क्या हैं वो जरूरी चीज़ें।

Carpet Buying Tips: कालीन खरीदते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Carpet Buying Tips: नो डाउट कार्पेट्स या कालीन घर की खूबसूरती में चार चांद लगाने के काम करते हैं, लेकिन इनकी शॉपिंग करते वक्त कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ कलर और डिज़ाइन पर पैसे खर्च करना घाटे का सौदा हो सकता है, तो अगर आप चाहती हैं कि कॉर्पेट्स खूबसूरती बढ़ाने के साथ टिकाऊ और कंफर्टेबल हो, तो आपके काम आएंगे ये टिप्स। 1. रोएं की जांच करें कालीन का रोयां कालीन का बेसिक होता है। कहने का मतलब ये है कि कालीन का फील इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह के रोएं का इस्तेमाल किया गया है। रोएं बुने हुए और कलगीदार दोनों तरह के होते हैं, लेकिन बुने हुए रोएं कलगीदार रोएं की तुलना में काफी अच्छे, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। 2. कार्पेट का रेशा जहां एक ओर कालीन के रोएं से उसकी अंदरूनी परत को बनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर कालीन के रेशे से उसकी बाहरी परत बनाई जाती है। कालीन में जिन रेशों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें खासतौर से नॉयलान, पॉलिएस्टर, पौलीप्रौपेलीन और ऊन भी शामिल है। तो इसका ध्यान रखें। 3. परख लें रेशे का घनत्व कालीन खरीदने सेे पहले रेशे के घनत्व की जांच करनी बहुत जरूरी चीज़ों में से एक है। कालीन में रेशे का घनत्व जितना ज्यादा होगा, वह उतना ही अच्छा होगा। दरअसल उच्च घनत्व वाले कालीन फील और टच में ज्यादा मजबूत और कंफर्टेबल होते हैं। 4. कार्पेट की गद्दी हर कार्पेट गद्दी के साथ आता है, लेकिन कुछ कार्पेट्स में गद्दी पतली होती है, तो कुछ में मोटी, अच्छी गद्दी वाले कालीन वही होते माने जाते हैं, जिसमें ठीक तरीके से गद्दी लगाई गई हो। इस तरह के कार्पेट्स मजबूत होते हैं और जल्दी खराब नहीं होते। 5. उपयुक्त रंगों का चुनाव जब आप कॉर्पेट्स खरीदें, तो इस तरह के कलर चुनें, जो आपके घर के दीवारों और फर्नीचर से मेल खाता हो, बहुत ज्यादा चमकीला, कॉन्ट्रास्ट कलर घर को सुंदर बनाने की जगह खराब कर सकता है। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh