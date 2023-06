National Doctors Day 2023: किस थीम के साथ मनाया जा रहा है इस बार का राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस, जानें इसका इतिहास

National Doctors Day 2023 भारत में हर साल 1 जुलाई का दिन राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 33वां नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाएगा। National Doctors Day पर मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने में सभी डॉक्टर्स के योगदान को सम्मानित किया जाता है। तो जानिए कैसे हुई थी इस दिन को मनाने की शुरुआत?

National Doctors Day 2023: जानें राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस का इतिहास, महत्व व थीम

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। National Doctors Day 2023: देशभर में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। यह जीवन बचाने वाले डॉक्टरों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जश्न मनाने का दिन है, जो बड़े पैमाने पर समाज की सेवा कर रहे हैं। साल 2023 में 33 वां राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाएगा। जानते हैं कैसे और क्यों हुई थी इस दिन को मनाने की शुरुआत, महत्व व इस साल की थीम। डॉक्टर्स डे का इतिहास देश में डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत 1 जुलाई 1991 से की गई थी। यह दिन प्रसिद्ध चिकित्सक शिक्षाविद और बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना में हुआ था। सन् 1976 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। उनके तमाम योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल 1 जुलाई का दिन ‘डॉक्टर्स डे’ के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 2023 की थीम हर साल राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस अलग-अलग थीम के साथ मनाई जाती है। ऐसे में इस बार की थीम “फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन” रखा गया है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस का उद्देश्य इस दिन को मनाने का उद्देश्य डॉक्टर्स के कर्तव्यों, महत्व और योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यह दिन हमें चिकित्सकों के प्रति उन अहम योगदान के लिए अपना आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। जो वे अपने रोगियों, जिस समुदाय में वे काम करते हैं और पूरे समाज के लिए करते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे का महत्व नेशनल डॉक्टर्स डे डॉक्टर्स को उनके काम के लिए धन्यवाद व सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। बच्चे के जन्म से लेकर हेल्दी लाइफस्टाइल जीने तक में डॉक्टर्स की भूमिका बहुत ही खास होती है। जो लोगों को इसी बात से वाकिफ कराने के लिए डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh