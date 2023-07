French Fries Recipe In Hindi: घर पर इस तरीके से बनाएं क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

French Fries Recipe In Hindi हर साल 13 जुलाई को फ्रेंच फ्राइज डे मनाया जाता है। इस खास दिन को एंजॉय करन के लिए घर पर फ्रेंच फ्राइज जरूर बनाएं। आज के समय में यह हर किसी का फेवरेट टाइम पास फूड है। आप इसे किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं और इसे काफी कम समय में बना सकते हैं।

French Fries Recipe In Hindi: घर पर फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए ट्राई करें यह रेसिपी

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। French Fries Recipe In Hindi: अगर आपको स्नैक्स में कुरकुरे आलू पसंद हैं, तो नाश्ते में आपके लिए फ्रेंच फ्राइज शानदार ऑप्शन हो सकता है। आप बहुत कम समय में इसे तैयार कर सकते हैं। बच्चे-बड़े सभी फ्रेंच फ्राइज खाना खूब पसंद करते हैं। अगर आप इसे घर पर खुद बना लें, तो कहने ही क्या! अक्सर लोग इस व्यंजन की उत्पत्ति को फ़्रेंच व्यंजन से जोड़कर देखते है, लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ की उत्पत्ति बेल्जियम में हुई थी।माना जाता है कि म्युज़ वैली के ग्रामीण मछली पकड़ने जाते थे और इसे तल कर खाते थे। मौसम में बदलाव के कारण उनके लिए मछलियां ढूंढना मुश्किल हो गया। तब गांव वालों ने भोजन के दूसरे ऑप्शन खोजने लगे। इस तरह उन्होंने आलू पकाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि फ्रेंच फ्राइज़ की खोज प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा की गई थी। चूंकि फ्रेंच दक्षिणी बेल्जियम की प्रमुख भाषा है, इसलिए उन्होंने इस व्यंजन का नाम 'फ्रेंच फ्राइज़' रखा। यह टमाटर केचअप या मेयोनेज़ के साथ भी काफी अच्छा लगता है। तो आइए जानते हैं फ्रेंच फ्राइज बनाने की विधि। सामग्री 500 ग्राम आलू नमक आवश्यकतानुसार 2 कप रिफाइंड तेल बनाने की विधि इस आसान रेसिपी को तैयार करने के लिए आलू को सही तरीके से काट लें। ये न तो बहुत मोटे होने चाहिए और न ही बहुत पतले। कटे हुए आलू को बर्फ के ठंडे पानी में 10-15 मिनट के लिए भिगो दें। अब एक पैन में तेल गर्म करें, फिर आलू को डीप फ्राई करें, आंच धीमी रखें। जब ये कुरकुरे हो जाए, तो गैस बंद कर दें। इस पर नमक और काली मिर्च छिड़कें और केचअप के साथ गरमागरम परोसें। Pic Credit: Freepik

Edited By: Saloni Upadhyay