Ajwain: डाइट में इन तरीकों से शामिल करें अजवाइन, मिलेंगे ढेरों फायदे

Ajwain अजवाइन सिर्फ स्वाद और सुगंध बढ़ाने में ही नहीं बल्कि शरीर के कई रोगों को दूर करने में सहायक है। इसमें प्रोटीन फाइबर फास्फोरस कैल्शियम आयरन और कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अजवाइन पाचन से जुड़ी समस्या से राहत दिलाने में बेहद कारगर माना जाता है। तो आइए जानते हैं खाने में इसका इस्तेमाल कैसे करें।

Ajwain: खाने में इन तरीकों से शामिल करें अजवाइन

Your browser does not support the audio element.