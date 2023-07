National Sugar Cookie Day 2023: क्यों मनाते हैं नेशनल कुकी डे, जानें क्या है इसका मकसद

National Sugar Cookie Day 2023 9 जुलाई को नेशनल शुगर कुकी डे मनाया मनाया जाता है। आइए इस दिन पर जानते हैं कि नेशनल शुगर कुकी डे का इतिहास क्या है और इस दिन को क्यों मनाते हैं। अगर आप भी मीठे के शौकीन हैं तो आपको इस दिन को जरूर सेलीब्रेट करना चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि कुकी कैसे बनाते हैं।

क्यों मनाते हैं नेशनल शुगर कुकी डे?

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। National Sugar Cookie Day 2023: हर साल की तरह इस साल भी 9 जुलाई का दिन शुगर लवर्स के लिए काफी खास रहने वाला है क्योंकि इस दिन शुगर कुकी डे मनाया जाता है। शुगर कुकी एक बेहद स्वादिष्ट चीज है, जो लोगों के जीवन में हर मौके पर एक बड़ी भूमिका निभाता है। चाहे उदास चेहरे पर मुस्कान लानी हो या फिर किसी रूठे हुए मनाना हो। इसके अलावा कॉफी को कॉम्प्लिमेंट करने और छोटी भूख को शांत करने के लिए हमें शुगर कुकी की ही याद आती है। ऐसे में नेशनल शुगर कुकी डे के मौके पर आइये जानते हैं कि इस दिन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई। नेशनल कुकी डे का इतिहास क्या है? इस दिन की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शुगर कुकी की उत्पत्ति 1700 के दशक के मध्य में नाज़रेथ, पेंसिल्वेनिया में हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मन प्रोटेस्टेंट निवासियों ने इसे बनाया। कुकी गोल, कुरकुरी और मक्खन जैसी थी, जिसे नाज़रेथ कुकी के नाम से जाना जाता था। कुकीज़ का इस्तेमाल वेलेंटाइन डे के दौरान उपहार के रूप में किया जाता है और क्रिसमस के दौरान सांता के लिए उपहार के रूप में भी छोड़ा जाता है। इसके अलावा कुकीज़ को कई तरह की सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अलग-अलग तरह के शेप और साइजेस शामिल होते हैं। नेशनल कुकी डे को कैसे मनाते हैं? नेशनल कुकी डे पर लोग शुगर कुकीज़ के बैच बनाकर इस दिन को मनाते हैं, जिन्हें वे अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ शेयर करते हैं। उनमें से कुछ लोग दुकान से रेडीमेड बैटर खरीदते हैं और उन्हें घर पर बेक करके परोसते हैं। जबकि कुछ लोग सबकुछ घर पर ही तैयार करते हैं। इस दिन को मनाने के लिए आप अपने पसंदीदा फ्लेवर की कुकीज़ भी खरीद सकते हैं। कुकीज कैसे बनाते हैं? अधिकांश शुगर कुकीज़ चीनी, आटा, मक्खन, अंडे, वेनिला, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा से बनी होती हैं। इन कुकीज़ का उपयोग हर विशेष अवसर के लिए एक दावत के रूप में किया जाता है।

