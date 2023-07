Monsoon Gardening Tips: मानसून में इन टिप्स को मदद से अपनी बगिया को रखें हरा-भरा

Monsoon Gardening Tips मानसून सीज़न में आते ही चारों और हरियाली छा जाती है। गॉर्डन फूलों से महक उठते हैं लेकिन कई बार अच्छे- भले पौधे इस सीजन में सड़ कर खराब भी हो जाते हैं तो आज के इस लेख में हम जानेंगे बारिश के मौसम में बागवानी के टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आपके पौधे रहेंगे हरे-भरे।

Monsoon Gardening Tips: मानसून में ऐसे रखें अपनी बगिया को हरा-भरा

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Monsoon Gardening Tips: मानूसन सीज़न बागवानी के लिए सबसे बेस्ट होता है। इस मौसम में वातावरण में नमी होने की वजह से पौधों की ग्रोथ तेजी से होती है, लेकिन साथ ही साथ ओवर वॉटरिंग की वजह से पौधों की जड़े गलकर खराब भी हो सकती हैं। इनडोर हो या आउटडोर इस मौसम में पौधों को भी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। आइए जानते हैं बारिश के मौसम में बागवानी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी। 1. गमले का ड्रेनेज सिस्टम चेक करें। गमले में अगर पानी सही से नहीं निकला तो पौधे की जड़े गलने लगती हैं। अगर गमले में छेद नहीं है, तो पौधे को निकालकर उसमें छोटे-छोटे एक या दो छेद कर दें। 2. पौधा ज्यादा पुराना हो गया है, तो उसकी मिट्टी का ये एकदम सही समय होता है। 3. मानसून पौधों की प्रूनिंग यानी ऊपर से हल्की कंटाई-छंटाई के लिए बेस्ट होता है। प्रूनिंग से पौधे में नई-नई शाखाएं निकलती हें। 4. गमले की मिट्टी में वर्मी कम्पोस्ट या गोबर की खाद मिलाने से पौधे हरे-भरे रहते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और पौधों की ग्रोथ तेजी से होती है। लेकिन हां, खाद तभी डालें जब मिट्टी सूखी हो। 5. बारिश में मौसम में पौधे के आसपास उगे खरपतवार को निकालते रहें वरना वो पौधों को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। इसकी भी पूरी संभावना होती है खरपतवार से आपके पौधे को कोई बीमारी लग जाए। 6. जब बारिश तेज हो और पौधे सीधे बारिश के पानी के संपर्क में आ रहे हों तो उन पौधों को उठाकर किसी शेड में रख दें। बारिश के पानी की तेज बौछार से पौधे खराब हो सकते हैं। 7. हर 15 से 20 दिन में पौधों में गोबर खाद या दूसरे फर्टिलाइजर मिलाएं। बारिश में मस्टर्ड केक का इस्तेमाल न करें। इससे पौधों को नुकसान हो सकता है। 8. पौधों का समय-समय पर चेक करते रहें। जो पत्तियां पीली हों या जिनमें कीड़े लगे हों, उन्हें तुरंत हटा दें वरना ये इससे पौधों को जरूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे (1 लीटर पानी में 2ml नीम ऑइल, इससे ज्यादा नहीं) करें। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh