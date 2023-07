Leftover Bread Hacks: बची हुई ब्रेड को फेंकने के बजाय इन तरीकों से करें इस्तेमाल

Leftover Bread Hacks क्या आपके घर में अकसर बच जाती है ब्रेड तो फेंकने के बजाय आप कई तरीकों से उसे इस्तेमाल में ला सकती हैं। ब्रेड से ग्रेवी को गाढ़ा बना सकते हैं ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं तरह-तरह के स्नैक्स प्रीपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके से इसे यूज करने के तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में।

Leftover Bread Hacks: बची हुई ब्रेड का ऐसे करें इस्तेमाल

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Leftover Bread Hacks: ब्रेड ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होने वाला ब्रेकफास्ट का ईजी ऑप्शन है। जिसकी मदद से आप एक नहीं, बल्कि कई तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं और सिर्फ ब्रेकफास्ट ही नहीं, ब्रेड की मदद से टेस्टी डेजर्ट भी तैयार किए जा सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन्स होने के बाद भी पैकेट में दो-चार ब्रेड पड़ी ही रह जाती है। जिसे बाद में फेंकने का ही ऑप्शन समझ आता है। ऐसे में लगता है कि काश किसी तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता, तो इस तरह इन्हें फेंकना न पड़ता, तो आपकी इसी समस्या का समाधान हम लेकर आए हैं। जी हां, आज का लेख बची हुई ब्रेड का कैसे करें अलग-अलग तरीकों से यूज, इसके बारे में हैं। बची ब्रेड का इस तरीकों से करें इस्‍तेमाल बनाएं ब्रेड क्रम्स पकौड़ों को क्रंची बनाने के लिए आपने देखा होगा लोग ब्रेड क्रम्स का यूज करते हैं, तो इसके लिए फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करने की जगह बची हुई ब्रेड को यूज में लाएं और अगली बार जब आप पकौड़े बनाएं, तो हर किसी की तारीफ मिले। ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए ग्रेवी वाली सब्जी बनाते वक्त कई बार सब्जी के हिसाब से उसमें पानी की मात्रा ज्यादा लगने लगती है। ऐसे में एक्स्ट्रा पानी को निकालने से स्वाद में कमी आ सकती है, तो ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप इन बची हुई ब्रेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ग्रेवी में ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े डालें और कुछ देर ढंककर रख दें। उसके बाद सर्व करें। छोटी-मोटी भूख के लिए स्नैक्स बची हुई ब्रेड से आप शाम को लगने वाली छोटी-मोटी भूख के लिए मजेदार स्नैक्स भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप ब्रेड्स को छोटे-छोटे पीस में काट लें और उन्हें हल्का फ्राई कर लें। ऊपर से नमक, मिर्च और चाट मसाला छिड़कर सर्व करें। अतिरिक्त तेल- मसाला करें कम सब्जी या दाल में कई बार बनने के बाद तेल या मसाला ज्यादा लगता है फिर समझ ही नहीं आता कि इसे कैसे कम करें, तो इस समस्या का भी हल है ब्रेड। बची हुई ब्रेड को आप सब्जी की ग्रेवी के ऊपर रख दें इससे एक्स्ट्रा तेल आसानी से ब्रेड खींच लेगा और जो लबालब तेल नजर आ रहा था, वो एकदम बैलेंस नजर आएगा। Pic credit- freepik

