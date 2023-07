Monsoon Insects Removal Tips: मानसून में इन उपायों से रखें अपने घर को कीड़े-मकोड़ों से दूर

Monsoon Insects Removal Tips बरसात में कीड़े-मकोड़ों का भी आतंक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ कीड़े तो इतने जहरीले होते हैं कि इनसे जलन रेडनेस औऱ सूजन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। घर में अगर बच्चे हैं तो आपको इस मौसम में और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं मानसून में घर को कैसे रखें इनसेक्ट फ्री।

Monsoon Insects Removal Tips: मानसून में कीड़े-मकोड़े भगाने के उपाय

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Monsoon Insects Removal Tips: मानसून की फुहांरे खुशहाली, हरियाली के साथ ही कीड़े-मकोड़ों की फौज भी लेकर आती है। इस मौसम में तरह-तरह के उड़ने, चलने और रेंगने वाले कीड़ें नजर आने लगते हैं। इनमें से कुछ कीड़ें तो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुचांते लेकिन कुछ कीड़ें जहरीले होते हैं। हाथ-पैरों पर चलने मात्र से स्किन इरीटेशन, जलन, सूजन जैसी समस्या होने लगती है। ध्यान न दिया तो ये छोटा-मोटा संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। अगर आप इन परेशानियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो घर को कीड़ें-मकोड़ों से कैसे दूर रखा जाए, इसके बारे में जानना जरूरी है। बरसाती कीड़ों को रोकने के उपाय नीम के तेल का छिड़काव आयुर्वेद एक्सपर्ट्स की मानें तो बरसात के दिनों में नीम का तेल बहुत असरदार होता है कीड़े-मकोड़ों से घर को सुरक्षित रखन में। इसके लिए आपको ये करना है कि घर में जगह-जगह नीम के तेल का छिड़काव कर दें। इसके बाद घर में लगे पौधों की को भी एक बार चेक कर लें। कई बार कीड़े पौधों में छिपे होते हैं। तो इन पर भी नीम का तेल छिड़क दें। काली फिल्म की लें मदद लाइट्स से कीड़े-मकोड़ों बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो इसका उपाय है कि आप घर के दरवाजों और खिड़कियों पर ब्लैक फिल्म मतलब काली स्क्रीन लगा दें मानसून सीजन में। इससे बाहर रोशनी नहीं जाती जिससे कीड़ें घर के अंदर नहीं आते। मिर्च का कमाल ये सबसे सस्ता और असरदार उपाय है। घर को कीड़ें-मकोड़ों से बचाने के लिए काली मिर्च लें और इसे कूटकर पानी में मिला लें। अब इसे किसी बोतल में भरकर घर के कोनों और दरारों में छिड़क दें। नींबू की लें मदद बरसाती कीड़े-मकोड़ों को भगाने के लिए नींबू ओर बेकिंग सोडा को मिलाकर घोल बनाएं और किसी स्प्रे बॉटल मे भर लें। इस घोल को पौधों और घर के ऐसे कोनों में स्प्रे करें जहां से कीड़ों के आने की संभावना रहती है। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh