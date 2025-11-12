बार-बार नहीं भागना पड़ेगा बाजार, 7 तरीकों से फल-सब्जियों को करें स्टोर, हफ्तों तक रहेंगे ताजे
कुछ फल और सब्जियां जल्दी पक जाते हैं कुछ देरी से। ऐसे में दोनों को एक साथ स्टोर कर देने, हरी पत्तेदार सब्जियों को बिना धोए फ्रिज में रख देने या सही टेम्परेचर पर स्टोर ना करने से उनकी लाइफ कम हो जाती है और वो जल्दी खराब हो जाते हैं। ये छोटी-छोटी बातें उन्हें लंबे समय तक ताजा और चमकदार बनाए रखते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सब्जियों का बाजार भी गुलजार होने लगता है। हर तरफ हरी पत्तेदार, रंग-बिरंगी सब्जियों का नजरा देखने को मिलता है। इन्हें देखते ही आप ढेर सारी सब्जियों की शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन एक दो दिन में ही उनका ताजापन कम होने लगता है और उन्हें खाने का उत्साह भी।
ऐसे में क्या किया जाए कि ज्यादा मात्रा में फल या सब्जियां खरीद भी लें, फिर भी उनकी ताजगी बनी रहे? आइए इस आर्टिकल में उन्हीं ट्रिक्स के बारे में जानते हैं।
इन्हें न करें एक साथ स्टोर
कुछ फल और सब्जियों से एथलीन गैस निकलती है, जिससे वे तेजी से पकने या खराब होने लगते हैं। ऐसे में सब्जियों और फलों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सेब, एवोकाडो, नाशपाती, टमाटर, शिमला मिर्च के साथ कभी भी आम, प्याज, पीच, बैंगन, अंगूर और खीरे को स्टोर ना करें।
धोएं तभी रखें
मेथी, पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों को स्टोर करने से पहले उन्हें नॉर्मल पानी से धोने से वो लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं। उन्हें रखने से पहले खराब या पीली पड़ चुकी पत्तियों को छांटकर अलग कर दें और पानी को सलाद स्पिनर या फिर कपड़े से पोछकर सूखा लें। इन्हें पेपर टॉवेल में लपेटकर किसी बड़े प्लास्टिक बैग या कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करें।
ऐसे रखें गाजर को लंबे समय तक फ्रेश
गाजर के ऊपर ठंडल वाले हिस्से को पहले काटकर अलग कर दें। ये हरे ठंडल गाजर के पोषक तत्वों और उसकी ताजगी को कम कर सकते हैं। अब गाजर को प्लास्टिक बैग में सीधे स्टोर कर दें। ऐसा करने से हफ्तों तक उनकी फ्रेशनेस बनी रहेगी।
कूल रखें केले को
केले जैसे ट्रॉपिकल फ्रूट्स को कभी भी सीधी धूप या गर्म जगह पर नहीं रखना चाहिए। इससे उनके पकने की रफ्तार तेज हो जाती है। उन्हें अन्य सब्जी या फलों से अलग ही किसी ठंडी जगह पर स्टोर करें।
फ्रिजर है अदरक का सही ठिकाना
वैसे तो अदरक लंबे समय तक खराब नहीं होते, लेकिन आप इन्हें हफ्तों तक फ्रेश रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन्हें फ्रिजर में रखें। अदरक को काटकर, कीसकर या फिर स्लाइस बनाकर फॉयल में अच्छी तरह लपेटकर फ्रिजर बैग में स्टोर कर लें। इस बैग में एअर नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से आप अदरक को 2 से 3 महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
हवा आने दें
प्याज को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए उन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां एअर सर्कुलेशन अच्छा हो। इन्हें प्लास्टिक बैग में ना रखें। आप प्याज को जालीदार बैग में अपनी पेंट्री में या किसी कील पर टांगकर रख सकते हैं। कटे हुए प्याज को आप एक-दो दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं।
इस तरह ताजा रहेंगे नींबू
नींबू का इस्तेमाल सलाद के साथ-साथ कई सारी डिशेज का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऐसे में नींबू की फ्रेशनेस काफी मायने रखती है। इसे आप किसी प्लास्टिक स्टोरेज बैग में सीलबंद कर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इन्हें लंबे समय तक किचन काउंटर पर न रखें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।