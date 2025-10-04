कला और संस्कृति का नायाब नमूना हैं फारसी कालीन, सही देखभाल मिलने पर पीढ़ियों तक निभाते हैं साथ

क्या आपने कभी किसी फारसी कालीन को ध्यान से देखा है? ये सिर्फ फर्श सजाने के लिए नहीं होते बल्कि ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। फारसी कालीन जिन्हें पर्शियन रग्स भी कहते हैं ईरान की सदियों पुरानी कारीगरी का बेहतरीन नमूना हैं और इनकी यही खूबसूरती इन्हें दुनिया भर में मशहूर बनाती है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया में जब भी बेहतरीन कालीनों की बात होती है, तो फारसी कालीन (Persian Rugs) का नाम सबसे ऊपर आता है। ईरान में इन कालीनों की परंपरा हजारों साल पुरानी है, जिसे पहले फारस कहा जाता था। यह सिर्फ घर की सजावट का हिस्सा नहीं होते, बल्कि संस्कृति, कला और शिल्पकला का जीता-जागता प्रमाण भी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इतिहास की झलक फारसी कालीनों का इतिहास करीब 5000 साल पुराना माना जाता है। प्राचीन साम्राज्यों के समय ये कालीन राजमहलों और अमीर घरानों की शोभा बढ़ाते थे। धीरे-धीरे व्यापार के जरिए ये यूरोप और एशिया तक पहुंचे और वहां भी इनकी खूब सराहना हुई। आज भी दुनिया भर में इन्हें कला प्रेमियों और संग्रहकर्ताओं के लिए खजाने की तरह माना जाता है।

क्यों खास हैं फारसी कालीन? इन कालीनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पूरी तरह हाथ से बुने जाते हैं। हर एक कालीन अलग और अनोखा होता है, इसलिए इन्हें कला का नमूना माना जाता है। इनकी बुनाई में खास तौर पर रेशम और ऊन का इस्तेमाल होता है, जो इन्हें और टिकाऊ बनाता है।

फूलों, बेलों और ज्योमैट्रिक शेप्स से सजे डिजाइन इनकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। इन्हें रंगने के लिए आर्टिफिशियल रंगों की जगह नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता है, जो इन्हें और भी खास बनाता है। अगर इनकी सही देखभाल की जाए तो ये कालीन पीढ़ियों तक संभाले जा सकते हैं और 50 से 100 साल तक टिक सकते हैं।