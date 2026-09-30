घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए महंगे सामान की जरूरत नहीं! फेस्टिव सीजन से पहले नोट कर लें ये Home Decor Tips

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन मतलब खुशियों और रौनक का समय। इस दौरान हर कोई अपने घर को महल की तरह सजाना चाहता है। हालांकि, जब बात सजावट की आती है, तो अक्सर बजट आड़े आ जाता है। अगर आपको भी लगता है कि घर सजाने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, तो ये ख्याल मन से निकाल दीजिए।

जी हां, बिना महंगे सामान के भी आप अपने घर को एक शानदार और नया लुक दे सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ बेहद आसान तरीके (Home Decor Tips)। (Image Source: AI-Generated) फेरी लाइट्स का करें यूज घर को रोशन करने के लिए आपको बड़े और महंगे झूमर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। बाजार में आसानी से मिलने वाली सस्ती फेरी लाइट्स से भी आप कमाल की सजावट कर सकते हैं। घर में मौजूद पुरानी कांच की बोतलों या जार को साफ करें और उनके अंदर इन लाइट्स को डालकर लिविंग रूम के अलग-अलग कोनों में रख दें। इसके अलावा, एक चौड़े मुंह वाले कांच के बर्तन में पानी भरकर उसमें गुलाब की पंखुड़ियां और तैरने वाले दीये जलाएं। यह छोटा-सा बदलाव आपके घर को एकदम क्लासी लुक देगा।

ताजे फूलों की महक से सजाएं आशियाना प्लास्टिक के नकली फूलों में वह बात बिल्कुल नहीं होती, जो ताजे गेंदे के फूलों और आम के पत्तों में होती है। इनकी प्राकृतिक खुशबू से पूरे घर का माहौल पॉजिटिव हो जाता है। आप गेंदे के फूलों की लंबी-लंबी मालाएं बनाकर उन्हें अपने मुख्य दरवाजे, खिड़कियों या फिर सीढ़ियों की रेलिंग पर लटका सकते हैं। घर के मेन गेट पर महंगे कारपेट बिछाने के बजाय ताजे फूलों और दीयों की मदद से एक सुंदर रंगोली बनाएं। यह देखने में भी खूबसूरत लगती है और इसे बनाना भी काफी मजेदार है।

पुरानी चीजों का स्मार्ट इस्तेमाल क्या आपने कभी सोचा है कि बेकार पड़ी चीजें भी घर की रौनक बढ़ा सकती हैं? घर में रखे पुराने मिट्टी के मटकों या गमलों को फेंकने के बजाय उन्हें ब्राइट रंगों से पेंट करें। आप इन पर छोटे-छोटे शीशे या चमकीली गोटा-लेस चिपकाकर इन्हें नया रूप दे सकते हैं। इसी तरह, घर में पड़ी पुरानी कांच की रंग-बिरंगी चूड़ियों को एक के ऊपर एक गोंद से चिपकाकर आप एक बेहद सुंदर कैंडल-स्टैंड बना सकते हैं। आपका यह देसी जुगाड़ मेहमानों का ध्यान जरूर खींचेगा।

चटक रंगों और पुराने कपड़ों से लाएं नयापन हर साल नया फर्नीचर खरीदना या दीवारों का पेंट बदलना मुमकिन नहीं है। हालांकि, आप सिर्फ कुशन कवर्स और पर्दों के रंग बदलकर पूरे कमरे की वाइब बदल सकते हैं। फेस्टिव लुक के लिए हमेशा चटक और ब्राइट रंग चुनें, जैसे लाल, पीला, हरा या रानी कलर। एक और शानदार आइडिया यह है कि अगर आपकी अलमारी में कोई पुरानी बनारसी या सिल्क की साड़ी रखी है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, तो उसे सेंटर टेबल के कवर या सोफा-थ्रो की तरह बिछाएं। इससे कमरे को तुरंत एक रॉयल और ट्रेडिशनल लुक मिलेगा।

फर्नीचर की बदलें जगह कभी-कभी घर को नया रूप देने के लिए बाजार से कुछ लाने की जरूरत नहीं होती, बस घर का सामान इधर-उधर करने से ही पूरा लुक बदल जाता है। फेस्टिव सीजन की सफाई के दौरान फालतू सामान हटा दें और फर्नीचर की जगह बदल कर देखें। सोफे का एंगल बदलने से घर में ज्यादा खाली जगह दिखेगी और कमरा बड़ा और खुला-खुला लगेगा। साफ-सुथरे और खुले घर में एक साधारण-सा दीया भी बहुत सुंदर लगता है।