घर में लगा 'मनी प्लांट' बढ़ा रहा है मच्छरों की तादाद? तो हो सकता है कर रहे हैं ये गलतियां, तुरंत करें सुधार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल घर को सुंदर और माहौल पॉजिटिव बनाने के लिए मनी प्लांट लगभग हर घर में लगाया जाता है। यह न सिर्फ देखने में अट्रैक्टिव होता है, बल्कि वास्तु के नजरिए से भी अच्छा माना जाता है, लेकिन कई लोग यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि कहीं मनी प्लांट घर में कीड़े या मच्छर तो नहीं बढ़ाता?

सच्चाई ये है कि मनी प्लांट कीड़े या मच्छरों को आकर्षित नहीं करता, बल्कि उसकी देखभाल ठीक से न होने या कुछ गलतियों के कारण कीड़े आने लगते हैं। आइए जानें इस बारे में। क्यों मनी प्लांट के पास मच्छर या कीड़े आते हैं? मनी प्लांट एक लो-मेंटेनेंस पौधा है, लेकिन अगर इसकी देखभाल सही तरीके से न की जाए, तो इसकी मिट्टी में नमी ज्यादा होने लगती है। ऐसी स्थिति में फंगस, मच्छर, चींटियां या छोटे-छोटे कीड़े पनप सकते हैं। खासकर जब पानी ज्यादा दिया जाए या गमले में पानी जमा हो जाए, तब यह समस्या बढ़ जाती है।