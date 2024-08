गर्मी और उमस में कूलर नहीं कर रहा ठीक से काम, तो आजमाएं ये जुगाड़, मिलेगी AC जैसी ठंडक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। How To Increase Cooling Of Cooler: भीषण गर्मी के बाद अब दिन-ब-दिन बढ़ रही उमस ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। ऐसे में, सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए है जिनके यहां कूलर लगा है, क्योंकि इस मौसम में ये ठंडक देने के बजाय कमरे में घुटन और चिपचिपाहट बढ़ाने का काम कर रहा है। इस समस्या से अगर आप भी परेशान हैं, तो हर उपाय अपनाकर थक चुके हैं, तो मुमकिन है कि ये आर्टिकल आपकी परेशानी का हल कर दे। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे सिंपल टिप्स (Air Cooler Cooling Tips) जिन्हें फॉलो करके कूलर से भी AC जैसी ठंडी हवा पाई जा सकती है। आइए जानें।