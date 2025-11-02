Language
    पहनते-पहनते फीकी पड़ गई है सोने के गहनों की चमक? घर बैठे इन आसान टिप्स से करें साफ

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    सोने के गहनों की चमक समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ आसान घरेलू उपायों से आप इन्हें फिर से नया बना सकते हैं। जी हां, बेकिंग सोडा और पानी, टूथपेस्ट और डिश वॉशिंग लिक्विड जैसी साधारण घरेलू सामग्री से गहनों को साफ किया जा सकता है। आइए, विस्तार से इसके बारे में जानते हैं।

    सोने के गहनों को चमकाने में काम आएंगे ये टिप्स (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोने के गहने हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। समय के साथ, गहनों की चमक फीकी पड़ जाती है और वे अपनी पुरानी सुंदरता खोने लगते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे धूल, पसीना, गंदगी, नमी, और केमिकल्स। अगर आप भी अपने सोने के पुराने गहनों को फिर से चमकदार और नए जैसा देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ घरेलू टिप्स अपनाने चाहिए, लेकिन इन टिप्स के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि आप जानें कि किन चीजों से गहनों की सफाई नहीं करनी चाहिए, जिससे उनका रूप और क्वालिटी बनाए रखा जा सके। आइए जानते हैं इनके बारे में।

    बेकिंग सोडा और पानी

    बेकिंग सोडा एक बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट है जो गहनों पर जमी गंदगी और दाग-धब्बों को हटाने में मदद करता है। इसके लिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा को कुछ बूँदें पानी डालकर पेस्ट बना लें। फिर इसे एक सॉफ्ट ब्रश से गहनों पर हल्के हाथों से लगाकर रगड़ें। इसके बाद गहनों को गुनगुने पानी से धोकर सॉफ्ट कपड़े से सुखा लें।

    टूथपेस्ट से सफाई

    नॉन-जेल और बिना ब्लीच वाले टूथपेस्ट का उपयोग करें। टूथपेस्ट गहनों के लिए एक अच्छे क्लीनर की तरह काम करता है। एक पुराना टूथब्रश लें और उसमें थोड़ा टूथपेस्ट लगाकर गहनों पर रगड़ें। इससे गहनों में जमा गंदगी हट जाएगी और चमक वापस आ जाएगी।

    डिश वॉशिंग लिक्विड और गुनगुना पानी

    गुनगुने पानी में कुछ बूंदें डिश वॉशिंग लिक्विड की डालें और उसमें गहनों को 15-20 मिनट तक भिगोएं। फिर हल्के से ब्रश से साफ करें और पानी से धोकर मुलायम कपड़े से पोंछ लें।

    अमोनिया

    अगर आपके गहनों में कोई खास गंदगी हो और आप उसे हटाना चाहते हैं, तो आप 1 भाग अमोनिया को 6 भाग पानी में मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह उपाय केवल सोने के गहनों के लिए है, जिनमें कोई रत्न न हों।

    किन चीजों से न करें सफाई?

    ब्लीच और हार्श केमिकल्स

    इनका इस्तेमाल सोने की धातु पर न करें, क्योंकि ये गहनों की चमक को खत्म कर सकते हैं और लंबे समय में सोने की क्वालिटी को भी प्रभावित कर सकते हैं।

    नमक और टूथ पाउडर

    यह खुरदरापन उत्पन्न करता है और गहनों की सतह पर स्क्रैच डाल सकता है, जिससे उनकी चमक और शाइन कम हो सकती है।

    एसिडिक चीजें जैसे सिरका या नींबू

    सिरका और नींबू के रस का इस्तेमाल करने से गहनों की बाहरी परत खराब हो सकती है, और ये सोने की चमक को फीका कर सकते हैं।

