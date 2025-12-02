Language
    सिर्फ शक्ल देखने के लिए नहीं, लिफ्ट में इन वजहों से लगाया जाता है आईना; दिलचस्प है इसकी साइकोलॉजी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:24 PM (IST)

    अगर आप रोज दफ्तर, मॉल या घर की बिल्डिंग में लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी- लिफ्ट का शीशा। दिखने में यह सिर्फ सजावट लगता है, लेकिन असल में यह लिफ्ट डिजाइन का सबसे सोच-समझकर जोड़ा गया हिस्सा है। छोटी-सी जगह में कुछ सेकंड की सवारी को आरामदायक, सुरक्षित और सहज बनाने में यही शीशा सबसे बड़ी भूमिका निभाता है।

    Hero Image

    क्यों लिफ्ट में लगा होता है आईना? यहां पढ़ें इसके पीछे छिपी साइकोलॉजी (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ऑफिस हो, मॉल, अस्पताल या फिर होटल, हर जगह लिफ्ट में एक चीज कॉमन होती है कि यहां आईना जरूर लगा मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पहुंचाने वाली इस लिफ्त में भला आईने का क्या काम है? अगर आप भी सोचते हैं कि यह महज एक सजावट का हिस्सा है, तो बता दें कि आपकी यह जानकारी अधूरी है। जी हां, लिफ्ट में शीशे की मौजूदगी के पीछे बड़ी गहरी सोच और वैज्ञानिक कारण (Reason For Mirrors In Elevators) छिपे होते हैं। आइए, विस्तार से जानते हैं इनके बारे में।

    safety features in elevator

    व्हीलचेयर यूजर्स के लिए बड़ी सुविधा

    लिफ्ट में घूमना, मुड़ना या पीछे की ओर जाना व्हीलचेयर यूजर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। छोटे केबिन में जगह कम होती है, ऐसे में शीशा उनकी सबसे बड़ी मदद करता है। शीशे में पीछे का हिस्सा दिखता है, जिससे आसानी से बैक करना, मोड़ लेना या दरवाजे की ओर निकलना संभव होता है। इस तरह शीशा उनकी सेफ एंड सिक्योर मूवमेंट को सपोर्ट करता है।

    तंग जगह का डर कम करता है शीशा

    लिफ्ट के अंदर बंद माहौल कई लोगों को बेचैन कर देता है। थोड़ी देर के लिए भी क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसा एहसास हो सकता है। ऐसे में शीशा लिफ्ट को विजुअली बड़ा दिखाता है। जब जगह ख‍ुली महसूस होती है, तो घुटन और घबराहट अपने-आप कम होने लगती है।

    किसी को हल्की-सी घबराहट हो या तेज धड़कनों का एहसास, अपनी ही परछाई देखकर दिमाग को एक फैमिलियर फीलिंग मिलती है, जिससे मन शांत हो जाता है। यही वजह है कि शीशे वाली लिफ्ट में सफर ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है।

    accessibility in elevators

    सेफ्टी बढ़ाने में भी बड़ा रोल

    लिफ्ट में शीशा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह सुरक्षा का एक अतिरिक्त साधन भी है। इसकी वजह से केबिन का हर कोना नजर आता है। आप आसानी से देख सकते हैं कि आपके पीछे कौन खड़ा है या दरवाजे के पास कौन आ रहा है। यह जागरूकता किसी भी असहज या असुरक्षित स्थिति को रोकने में मदद करती है। जब लोग एक-दूसरे को साफ देख पाते हैं, तो माहौल ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद लगता है- खासकर रात के समय या कम भीड़ वाली बिल्डिंग में।

    उबाऊ सफर को बनाता है कम नीरस

    लिफ्ट की सवारी छोटी होती है, लेकिन अक्सर लंबी महसूस होती है। खाली दीवारें देखकर समय और भारी लगता है। शीशा इस मोनोटोनी को तोड़ देता है। लोग अपने-आप ही अपने रिफ्लेक्शन पर नजर डाल लेते हैं। इससे ध्यान बंटता है और कुछ सेकंड की यह जर्नी क्विक और रिलैक्स लगने लगती है।

    safety features in elevators

    सजावट और रोशनी दोनों बढ़ाता है

    शीशा रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे छोटा-सा केबिन भी उजला और खुला लगता है। यह लिफ्ट के पूरे लुक को मॉडर्न और साफ-सुथरा बनाता है। पुरानी बिल्डिंगों में भी सिर्फ एक शीशा लगा देने से लिफ्ट का पूरा माहौल बेहतर दिखने लगता है। यह जगह को आकर्षक और वेलकमिंग बनाता है।

    कई काम बनाता है आसान

    लिफ्ट में चढ़ते ही लोग अक्सर कपड़े ठीक कर लेते हैं, बाल सेट कर लेते हैं या खुद को एक बार चेक कर लेते हैं। यह छोटी-सी सुविधा कई लोगों के लिए रोजमर्रा का हिस्सा है। साथ ही, जब पूरी लिफ्ट दिखती रहती है, तो लोगों को एक-दूसरे से टकराने या अचानक धक्के लगने की संभावना भी कम हो जाती है।

