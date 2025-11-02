कौन थे डॉक्टर महेन्द्रलाल सरकार, जिन्होंने एलोपैथी छोड़कर भारत को दी होम्योपैथी की सौगात?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर आज लाखों लोग भरोसा करते हैं, उसे भारत में लाने और स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यह कहानी है एक ऐसे असाधारण व्यक्तित्व की, जिसने न केवल संघर्षों को पार किया, बल्कि अपनी दृढ़ता से चिकित्सा की एक पूरी धारा को बदल दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब भी हम भारत में होम्योपैथी का नाम लेते हैं, तो एक नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है- वह हैं डॉक्टर महेन्द्रलाल सरकार। 2 नवंबर 1833 को हावड़ा जिले के पैकपाड़ा गांव में जन्मे, डॉ. सरकार का जीवन समर्पण, ज्ञान और अटूट लगन की मिसाल है। आइए, जानते हैं कैसे एक अनाथ बच्चा कलकत्ता विश्वविद्यालय का दूसरा एमडी बना और फिर भारत में होम्योपैथी का जनक कहलाया।

(Image Source: X) शुरुआती जीवन और शिक्षा डॉक्टर महेन्द्रलाल सरकार का जन्म 2 नवंबर 1833 को हावड़ा जिले के पैकपाड़ा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने माता-पिता को खो दिया था। इसके बाद, उनकी परवरिश उनके मामा ने की।

महेन्द्रलाल पढ़ाई में बहुत ही लगनशील और मेहनती थे। उन्होंने न केवल बंगाली में, बल्कि अंग्रेजी भाषा में भी बेहतरीन महारत हासिल की। अपनी इसी मेहनत के दम पर उन्होंने छात्रवृत्ति परीक्षा पास की और प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया।

चिकित्सा के क्षेत्र में शिखर पर आगे की पढ़ाई के लिए, वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज गए। यह उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि उन्होंने साल 1863 में एमडी (MD) की डिग्री हासिल की। उन्हें यह सम्मान मिला कि वे डॉ. चंद्रकुमार डे के बाद, कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमडी की डिग्री प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बने।

एलोपैथी से होम्योपैथी की ओर शुरुआत में, डॉ. महेन्द्रलाल सरकार एक एलोपैथिक डॉक्टर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन चिकित्सा के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक नई राह दिखाई। उन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाया और इस तरह, वह भारत के पहले होम्योपैथी डॉक्टर बने।