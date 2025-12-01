December 2025 Calendar: साल के आखिरी महीने में क्या है खास? एक क्लिक में देखें दिसंबर के सभी जरूरी दिन

दिवस का नाम

दिसंबर 1 विश्व एड्स दिवस

दिसंबर 2 राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतरराष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस

दिसंबर 3 अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस

दिसंबर 4 अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस, एकतरफा बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस

दिसंबर 5 विश्व मृदा दिवस, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस

दिसंबर 6 महापरिनिर्वाण दिवस, राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस

दिसंबर 7 सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस

दिसंबर 8 बोधि दिवस

दिसंबर 9 अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, नरसंहार रोकथाम दिवस

दिसंबर 10 मानवाधिकार दिवस

दिसंबर 11 अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, यूनिसेफ दिवस

दिसंबर 12 अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस

दिसंबर 13 राष्ट्रीय अश्व दिवस

दिसंबर 14 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस

दिसंबर 16 विजय दिवस

दिसंबर 18 भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अरबी भाषा दिवस

दिसंबर 19 गोवा मुक्ति दिवस

दिसंबर 20 अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस

दिसंबर 21 विश्व साड़ी दिवस, शीतकालीन संक्रांति, विश्व बास्केटबॉल दिवस, विश्व ध्यान दिवस

दिसंबर 22 राष्ट्रीय गणित दिवस

दिसंबर 23 किसान दिवस (चौधरी चरण सिंह जयंती)

दिसंबर 24 राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस

दिसंबर 25 क्रिसमस, सुशासन दिवस

दिसंबर 26 वीर बाल दिवस, बॉक्सिंग डे

दिसंबर 27 अंतरराष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस