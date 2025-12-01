Language
    December 2025 Calendar: साल के आखिरी महीने में क्या है खास? एक क्लिक में देखें दिसंबर के सभी जरूरी दिन

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:54 AM (IST)

    दिसंबर 2025 आ गया है। साल का यह अंतिम महीना हमेशा कुछ अलग ही एहसास लेकर आता है। ग्रेगोरियन और जूलियन दोनों कैलेंडरों के अनुसार दिसंबर 31 दिनों का महीना है और इस अवधि को दुनियाभर में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी खास माना जाता है। आइए, जानते हैं इस महीने आपके काम की कौन-कौन सी खास तारीखे हैं।

    December 2025 Calendar: दिसंबर महीने में आने वाले सभी जरूरी इवेंट्स (Image Source: Jagran)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर महीने की खासियत सिर्फ इसके आखिर में आने वाले नए साल का जश्न नहीं है, बल्कि इसमें शामिल वे कई दिन भी हैं जो समाज, संस्कृति, सेहत और जागरूकता से जुड़े मुद्दों की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं। भारत में भी दिसंबर का महीना कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। खासतौर पर हिंदू संस्कृति में इसे शादी-विवाह के लिए शुभ समय माना जाता है। यही वजह है कि दिसंबर में पूरे देश में उत्सव, रौनक और पारिवारिक समारोहों की भरमार देखने को मिलती है।

    इस महीने में कई अंतरराष्ट्रीय दिन भी मनाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य विभिन्न वैश्विक मुद्दों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना होता है। चाहे वह सेहत से जुड़ी चुनौतियां हों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो या फिर दिव्यांगजनों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना- दिसंबर दुनिया को कई महत्वपूर्ण बातें याद दिलाता है। आइए जानते हैं इस महीने के कुछ खास नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स (Important Days In December 2025)।

    December 2025

    दिसंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल इवेंट्स की पूरी लिस्ट

    दिनांक दिवस का नाम
    दिसंबर 1 विश्व एड्स दिवस
    दिसंबर 2 राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतरराष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस
    दिसंबर 3 अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 
    दिसंबर 4 अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस, एकतरफा बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस
    दिसंबर 5 विश्व मृदा दिवस, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस
    दिसंबर 6 महापरिनिर्वाण दिवस, राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस
    दिसंबर 7 सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस
    दिसंबर 8 बोधि दिवस
    दिसंबर 9 अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, नरसंहार रोकथाम दिवस
    दिसंबर 10 मानवाधिकार दिवस
    दिसंबर 11 अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, यूनिसेफ दिवस
    दिसंबर 12 अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस
    दिसंबर 13 राष्ट्रीय अश्व दिवस
    दिसंबर 14 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस
    दिसंबर 16 विजय दिवस
    दिसंबर 18 भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अरबी भाषा दिवस
    दिसंबर 19 गोवा मुक्ति दिवस
    दिसंबर 20 अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस
    दिसंबर 21 विश्व साड़ी दिवस, शीतकालीन संक्रांति, विश्व बास्केटबॉल दिवस, विश्व ध्यान दिवस
    दिसंबर 22 राष्ट्रीय गणित दिवस
    दिसंबर 23 किसान दिवस (चौधरी चरण सिंह जयंती)
    दिसंबर 24 राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस
    दिसंबर 25 क्रिसमस, सुशासन दिवस
    दिसंबर 26 वीर बाल दिवस, बॉक्सिंग डे
    दिसंबर 27 अंतरराष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस
    दिसंबर 31 नव वर्ष की पूर्व संध्या (न्यू ईयर ईव)

