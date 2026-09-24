बार-बार धोने से गायब हो जाता है जींस का रंग? वाशिंग मशीन में डालने से पहले अपनाएं ये 3 आसान ट्रिक्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपकी पसंदीदा जींस भी कुछ बार धोने के बाद पुरानी और फीकी लगने लगती है? जाहिर है, नया और डार्क कलर का डेनिम जब फेड हो जाता है, तो उसे दोबारा पहनने का मन ही नहीं करता। अक्सर हम समय बचाने के लिए जींस को बाकी कपड़ों के साथ सीधा वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और यहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है।

अगर आप चाहते हैं कि आपकी महंगी और पसंदीदा जींस सालों-साल नई जैसी दिखे, तो उसे मशीन में धोने से पहले बस इन 3 आसान ट्रिक्स को जरूर फॉलो करें। जींस को हमेशा उल्टा करके धोएं वाशिंग मशीन के अंदर कपड़े बहुत तेजी से घूमते हैं और सफाई के दौरान एक-दूसरे से रगड़ खाते हैं। इसी रगड़ की वजह से जींस का ऊपरी रंग निकलने लगता है। इससे बचने का सबसे सीधा और आसान तरीका है कि मशीन में डालने से पहले जींस को हमेशा उल्टा कर लें। इसके अलावा, जींस की जिप और बटन भी बंद कर दें ताकि उसका फैब्रिक मशीन के ड्रम में न फंसे।

भूलकर भी गर्म पानी का इस्तेमाल न करें हम में से कई लोगों को लगता है कि गर्म पानी से कपड़े ज्यादा अच्छी तरह साफ होते हैं। हालांकि, डेनिम या जींस के मामले में यह तरीका बिल्कुल गलत है। गर्म पानी जींस के रेशों को ढीला कर देता है, जिससे उसका रंग बहुत तेजी से बाहर आ जाता है। अपनी जींस का गहरा रंग बनाए रखने के लिए हमेशा मशीन को 'कोल्ड वॉश' मोड पर ही सेट करें।