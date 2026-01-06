जापान में 243 किलो की इस मछली ने तोड़े नीलामी के सारे रिकॉर्ड, कीमत पढ़ आपका भी चकरा जाएगा सिर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जरा सोचिए, ₹29 करोड़ में आप क्या-क्या खरीद सकते हैं? शायद एक आलीशान बंगला या कई लग्जरी कारें... लेकिन जापान में 2026 की सुबह एक ऐसी नीलामी हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। जी हां, यहां इतने भारी-भरकम दाम में कोई प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि सिर्फ एक मछली बिकी है। टोक्यो के मशहूर मछली बाजार में नए साल की पहली ही नीलामी ने इतिहास रच दिया है और इस 'ब्लूफिन टूना' को दुनिया की सबसे महंगी मछली बना दिया है।

(Image Source: Reuters) रिकॉर्ड तोड़ कीमत और वजन टोक्यो के मशहूर 'टोयोसु फिश मार्केट' (Toyosu fish market) में नए साल की पहली नीलामी के दौरान 536 पाउंड (करीब 243 किलो) की एक भारी-भरकम टूना मछली ¥510 मिलियन में बिकी। भारतीय रुपये में यह रकम लगभग ₹29 करोड़ होती है। इस नीलामी के साथ ही यह आधिकारिक तौर पर नए साल की नीलामी में बिकने वाली दुनिया की सबसे महंगी टूना मछली बन गई है।

(Image Source: Reuters) पुराने रिकॉर्ड को छोड़ा पीछे इस बेशकीमती मछली को खरीदने वाले शख्स का नाम कियोशी किमुरा है, जो जापान की मशहूर Sushi Zanmai रेस्टोरेंट चेन के मालिक हैं। बता दें, किमुरा अपनी ऊंची बोलियों के लिए जाने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार उन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 2019 में उन्होंने एक टूना के लिए लगभग ₹18-19 करोड़ चुकाए थे, लेकिन इस बार का आंकड़ा उससे कहीं आगे निकल गया।

नीलामी के बाद किमुरा ने मुस्कुराते हुए माना कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम खर्च करने का नहीं सोचा था। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद थी कि यह सस्ती होगी, लेकिन देखते ही देखते दाम बढ़ते चले गए।" (Image Source: Reuters) कैसे होती है यह खास नीलामी? इस नीलामी का नजारा भी बेहद खास था। सूरज उगने से पहले ही घंटियों की आवाज के साथ बाजार खुल गया। फर्श पर बड़ी-बड़ी टूना मछलियां कतार में रखी हुई थीं, जो देखने में किसी टॉरपीडो जैसी लग रही थीं। खरीदारों ने इन मछलियों की पूंछ के हिस्से को काटकर उनके मांस का रंग, टेक्सचर और फैट की जांच की।

दरअसल, यह रिकॉर्ड तोड़ने वाली टूना उत्तरी जापान के 'ओमा' (Oma) क्षेत्र से आई थी। ओमा को जापान में सबसे बेहतरीन ब्लूफिन टूना का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है और यहां की मछली को 'गोल्ड स्टैंडर्ड' माना जाता है। किमुरा ने कहा, "जब मैंने इतनी सुंदर मछली देखी, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे पता है कि इसका स्वाद लाजवाब होगा।"

(Image Source: Reuters) सुशी लवर्स के लिए अच्छी खबर भले ही किमुरा ने इस मछली के लिए करोड़ों रुपये चुकाए हों, लेकिन उन्होंने अपने ग्राहकों को राहत दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस विशाल टूना को सुशी जानमाई के हेडक्वार्टर ले जाकर काटा गया और देश भर के उनके रेस्टोरेंट्स में भेजा गया। किमुरा ने ऐलान किया कि ग्राहकों से इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी सुशी और साशिमी सामान्य दरों पर ही बेची जाएंगी।