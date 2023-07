Yoga Improve Memory Power: सिर्फ इस आसन के रोजाना अभ्यास से दूर कर सकते हैं अल्जाइमर का रिस्क

Yoga Improve Memory Power अल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है। जिसमें दिमाग की कोशिकाएं सिकुड़ने लग जाती है और दिमाग को कार्य करने में दिक्कत आने लगती है। चीजों को याद रखने में परेशानी होती है। अगर आप बढ़ती उम्र में इस परेशानी से बचे रहना चाहते हैं तो आज से ही सूर्य नमस्कार को अपने डेली रूटीन में शामिल करें।

Yoga Improve Memory Power: अल्जाइमर रिस्क को कम करने वाले योगासन

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Yoga Improve Memory Power: अल्जाइमर वैसे तो आमतौर पर बूढ़े लोगों में पाया जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे केसेज़ भी मिले हैं, जिसमें कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हुए हैं। अल्जाइमर बीमारी व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर सकता है जिससे उन्हें नॉर्मल काम करने में भी दिक्कत हो सकती है। बात करते करते भूल जाना, एक ही बात को बार-बार दोहराना, बहुत जल्दी तनाव में आना और रात को सही से न सो पाना, इसके कुछ लक्षण हैं। अगर आप बढ़ती उम्र में इस बीमारी के शिकार नहीं होना चाहते, तो आपको फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ पर फोकस करना जरूरी है। आज हम एक ऐसे ही आसन के बारे में जानने वाले हैं, जो आपको ओवरऑल फिट रखता है। सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार, जी हां 8 आसनों से बना सूर्य नमस्कार आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। बॉडी, ब्रीथ और ब्रेन में सही तालमेल के लिए सूर्य नमस्कार से बेहतरीन कोई दूसरा आसन नहीं। इसके रोजाना अभ्यास से आप अल्जाइमर के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा इससे पीठ दर्द, पैर दर्द, गले में दर्द, फैट और मोटापा कम करने जैसी कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। कैसे करें सूर्य नमस्कार? View this post on Instagram A post shared by Priyanka Singh (@ps_yogasana) - इसे करने के लिए सबसे पहले एकदम सीधी पोज़िशन में खड़े हो जाएं। - दोनों हाथों को जोडें और प्रणाम करें। - इसके बाद दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। - आगे की ओर झुके और ज़मीन को छुएं। उसके बाद एक पांव पीछे ले जाएं। - अब दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं। हिप ऊपर की ओर रहेगा और दोनों हाथ और पैर जमीन को छूते रहेंगे। - इसके बाद घुटने, चेस्ट और ठुड्डी को जमीन पर टिकाएं। - यहीं से पेट को नीचे टिकाते हुए छाती को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को पीछे की ओर झुकाएं। - उसके बाद फिर से सारे आसनों को रिपीट करना है। ऊपर दिए गए वीडियो में आप सूर्य नमस्कार कैसे करें ये सीख सकते हैं। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh