    घर के अंदर क्यों नहीं लाने चाहिए जूते-चप्पल? डॉक्टर की बात सुनकर आप भी नहीं करेंगे गलती

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:08 AM (IST)

    क्या आप बाहर से आकर सीधे जूतों समेत घर में घुस जाते हैं? अगर हां, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। डॉक्टर का कहना है कि घर के अंदर जूते पहनना आपकी ...और पढ़ें

    घर में जूते ले जाने से पहले सोच लें, कहीं आप अपने परिवार को बीमार तो नहीं कर रहे?

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको लगता है कि आपके जूतों के नीचे सिर्फ थोड़ी-सी धूल-मिट्टी लगी है? अगर हां, तो जरा फिर से सोचिए! दरअसल, हम अक्सर बिना सोचे-समझे जूते पहनकर घर में घूमते हैं, लेकिन असल में हम अपने साथ ऐसे 'अनचाहे मेहमान' ला रहे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, पर बेहद खतरनाक हैं (Health Reasons For Taking Off Shoes At Home)। डॉक्टर सौरभ सेठी ने खुलासा किया है कि वे अपने घर में 'नो शूज पॉलिसी' का इतनी सख्ती से पालन क्यों करते हैं। वजह जानकर आप भी आज से ही अपनी आदत बदल लेंगे।

    Take Off Shoes Indoors

    (Image Source: AI-Generated)

    अपने साथ बहुत कुछ लाते हैं जूते

    जूते सिर्फ धूल-मिट्टी ही नहीं लाते, बल्कि वे कई तरह के टॉक्सिन्स का घर भी हो सकते हैं। जब आप बाहर चलते हैं, तो आपके जूते कीटनाशक, केमिकल्स, वायरस, बैक्टीरिया और लेड जैसी भारी धातुओं के संपर्क में आते हैं। जूते पहनने पर ये सभी हानिकारक तत्व आपके घर के अंदर पहुंच जाते हैं।

    96% जूतों में खतरनाक बैक्टीरिया

    डॉक्टर की मानें, तो एक अध्ययन में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जूतों के 96% तलवों पर 'ई. कोलाई' नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। यह बैक्टीरिया मल से जुड़ा होता है और पेट के गंभीर इन्फेक्शन और यूटीआई जैसी समस्याओं का मुख्य कारण बनता है।

    बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरा

    यह उन घरों के लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय है जहां छोटे बच्चे हैं, खासकर वे जो अभी घुटनों के बल चलते हैं। छोटे बच्चों की आदत होती है कि वे जमीन पर पड़ी चीजों को मुंह में डालते हैं। ऐसे में, गंदे जूतों से आए बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स उन पर आसानी से हमला कर सकते हैं।

    हेल्दी रहने का आसान तरीका

    इन खतरों से बचने और अपने घर का माहौल स्वस्थ बनाए रखने के लिए, डॉक्टर यह सलाह दे रहे हैं कि आपको हमेशा घर के बाहर ही जूते उतारने चाहिए। चाहे आप अपने घर जा रहे हों या किसी और के, एंट्री से पहले जूते उतारना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।

