Period Rashes Remedies: गर्मियों में पीरियड्स के दौरान हो जाती है रैशेज की प्रॉब्लम, तो ऐसे पाएं इससे राहत

Period Rashes Remedies पीरियड्स के दौरान महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग ब्लोटिंग पेन के अलावा एक और जिस चीज़ का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है वो है रैशेज का। रैशेज एक अलग ही तरह की इरीटेशन पैदा करते हैं और कई बार शर्मिंदगी की वजह भी बन जाते हैं तो अगर भी हो जाती हैं अकसर इससे परेशान तो इन उपायों से पाएं इससे राहत।

Period Rashes Remedies: पीरियड में होने वाले रैशेज की प्रॉबल्म को ऐसे करें दूर

