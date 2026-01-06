हर महीने पेनकिलर खाना पड़ सकता है भारी! Period Pain से छुटकारा दिलाएंगे 6 आसान उपाय

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पीरियड के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द या मरोड़ होना सामान्य है लेकिन ज्यादा तकलीफ होने पर रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में बार-बार दवाएं लेकर सेहत को नुकसान पहुंचाने से बेहतर है कि आप नेचुरल तरीकों से इस दर्द को दूर करें। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि कैसे आप नेचुरल चीजों से अपने पीरियड पेन में राहत पा सकती हैं।

गर्म सिंकाई यह सदियों से आजमाया हुआ नुस्खा है। इसमें पानी की गर्म बोटल या फिर हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर दर्द में राहत पा सकते हैं। गर्म सिकाई की वजह से यूट्रस के मसल्स में आराम मिलता है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और दर्द कम होने लगता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हैं और यह बेहद आसान भी है।

अदरक की चाय ईरान में हुई पांच स्टडीज में यह बात सामने आई है कि पीरियड में ज्यादा दर्द होने पर जिंजर पाउडर दिया जाए तो काफी राहत मिलती है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेट्री और एनाल्जेसिक गुण पाए गए, जोकि दर्द में आराम पहुंचाते हैं। इसे आप चाय या फिर अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

योग और हल्की-फुलकी एक्टिविटी पीरियड के दर्द में अगर हल्की एक्सरसाइज की जाए तो ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे सूजन कम होती है और मांसपेशियों में होने वाला खिंचाव भी। ऐसे में बालासान (child pose) और मार्जरासन-बिटिलासन (cat-cow) जैसे योगा पोज काफी राहत देते हैं।

खुशबू से दर्द में आराम लेवेंडर, रोज जैसे एसेंशियल ऑयल से भी दर्द या मरोड़ में तुरंत राहत मिलती है। इन ऑयल्स की खुशबू लेने या फिर पेट के निचले हिस्से में मालिश करने से भी आराम मिलता है और मसल्स का खिंचाव कम होता है।