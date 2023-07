Mango Shakes Side Effects: इन लोगों को भूलकर भी नहीं पीना चाहिए मैंगो शेक, भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर परिणाम

आम देशभर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। आम की इसी लोकप्रियता की वजह से देश में इसकी कई किस्में मिलती है। स्वाद से भरपूर आम सेहत के लिए भी सेहत फायदेमंद होता है। गर्मियों में मौसम में लोग इसे मैंगो शेक के रूप में पीना बेहद पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह हानिकारक हो सकता है।

इन लोगों के लिए हानिकारक है मैंगो शेक

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Mango Shakes Side Effects: फलों का राजा आम कई लोगों का पसंदीदा फल होता है। खासतौर पर गर्मियों में मिलने वाला यह फल लोग कई तरीकों से खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग यहां इसे काटकर खाते हैं, तो वहीं कई लोग इसका रस बनाकर पीते हैं। इसके अलावा कई लोग इसे मैंगो शेक की तरह पीना पसंद करते हैं। बेहद स्वादिष्ट लगने वाला मैंगो शेक यूं तो सेहत के लिए काफी गुणकारी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके लिए यह जूस हानिकारक भी साबित हो सकता है। दरअसल, कुछ मेडिकल कंडीशन्स में मैंगो शेक आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अगर आप भी इसके शौकीन हैं और अक्सर इसे पीते हैं, तो एक बार इससे होने वाले नुकसान जरूर जान लें। डायबिटीज और प्री-डायबिटिक लोग आम में चीनी की काफी ज्यादा मात्रा पाई जाती है। मैंगो शेक की वजह से शरीर में ब्लड शुगर के स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में अगर आपको डायबिटीज और प्री-डायबिटीज है, तो मैंगो शेक आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए इसे कम मात्रा में खाना या इनका परहेज करना ही अच्छा विकल्प होगा। एलर्जी वाले लोग वैसे तो आम सेहत के लिए बेहद गुणकारी होता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है। ऐसे में अगर आपको पहले कभी आम खाने के बाद एलर्जी का अनुभव हुआ है, तो मैंगो शेक से दूर बनाना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। पाचन संबंधी समस्याएं होने पर जरूरत से ज्यादा आम का सेवन भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल, कुछ लोगों को आम की वजह से पाचन संबंधी समस्याएं से सूजन, गैस और दस्त आदि हो सकती हैं। अगर आपका पेट संवेदनशील है, तो आपको मैंगो शेक से बचना चाहिए। वजन कम करने आम में कैलोरी की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। ऐसे में अगर आप अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं, तो मैंगो शेक आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि मैंगो शेक से बचें या इसे कम मात्रा में पिएं। Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। Picture Courtesy: Freepik

Edited By: Harshita Saxena