Home Remedies For Ear Pain: इन घरेलू उपायों से दूर करें बच्चों के कान दर्द की समस्या

Home Remedies For Ear Pain क्या आपका बच्चा भी अकसर कान दर्द को लेकर रोता रहता है और बहुत परेशान रहता है। वैसे मानसून के दौरान कान दर्द की समस्या कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है तो इसे दूर करने के लिए आप यहां दिए गए घरेलू नुस्खों को कर सकती हैं ट्राई। प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए तो डॉक्टर को दिखाएं।

Home Remedies For Ear Pain: कान दर्द की समस्या ऐसे करें दूर

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Home Remedies For Ear Pain: कान में दर्द की कई वजहें हो सकती हैं और मानसून के दौरान ये समस्या कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। किसी तरह का इंफेक्शन, कान में फोड़ा, कान में पानी जाना या कान के परदे में छेद होना ये सभी वो कारण हो सकते हैं जिनसे कान में बेइंतहा दर्द होता है। इसके अलावा कान में शैम्पू या साबुन जाने से भी दर्द होता है। छोटे बच्चे अगर अकसर ही कान के दर्द से परेशान रहते हैं, तो यहां दिए गए घरेलू उपायों को कर सकते हैं ट्राई। ठंडी सिकाई बच्चे के कान के दर्द को दूर करने के लिए बर्फ की ठंडी सिकाई करें। इसके लिए आप वाटरप्रूफ बैक, कपड़े या तौलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास बर्फ का टुकड़ा ना हो, तो आप बोतल में ठंडा पानी रखकर इससे भी सिकाई कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते यदि आपके बच्चे के कान में अक्सर दर्द रहता है, तो आप तुलसी के पत्ते के से उसका रस निचोड़ कर उसकी कुछ बूंदे बच्चे के कान में डाल दें। इससे बहुत जल्द आराम मिल सकता है। लहसुन की कली लहसुन की कुछ कलियों को मसल लें और उसे जैतून या तिल के तेल के साथ गर्म कर लें। दर्द वाली जगह पर इस तेल को लगाएं या डालें। आराम मिलेगा। सरसों का तेल कान में मैल यानी वैक्स जमने की वजह से भी कान में दर्द होता है। तो आप बच्चे के कान में सरसों का तेल हल्का गुनगुना करके डालें। इससे वैक्स पिघलकर खुद ही बाहर निकल जाता है। Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें किसी पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh