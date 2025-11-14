आपके पैर की ऊंची आर्क कहीं दर्द की वजह तो नहीं? जानें कारण और इसका सही इलाज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हाई आर्क फुट या पैरों का मेहराब सामान्य से अधिक होना कैवस फुट कहलाता है। इसमें पैरों में काफी तकलीफ होती है। इसके होने के लिए जेनेटिक्स या न्यूरोलॉजिकल समस्या को कारण माना जाता है। पैरों की ऐसी बनावट का प्रभाव आपके पोश्चर पर भी पड़ सकता है। यह समस्या क्या है और इसकी तकलीफ को कैसे कम किया जा सकता है, आइए इस आर्टिकल में जानते हैं।

फ्लैट फीट का उल्टा होता है यह कैवस फुट की समस्या फ्लैट फुट से ठीक उलट होती है, जिसमें सामान्य से अधिक पैर उठा हुआ होता है। यह आर्क आपकी ऐड़ी के नीचे से शुरू होकर पैरों के अंगूठे तक जाता है। टीनएज में इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। यह उम्र के किसी भी पड़ाव में हो सकता है और इसके लक्षण ऐसे नजर आते हैं:

चलने, खड़े होने, एक्सरसाइज करते समय या खेलते समय पैरों में दर्द होना।

कोई भी जूता सही तरीके से फिट न हो पाना।

पैरों की लंबाई छोटी होना

खड़े होने पर अंगूठों का मुड़ा हुआ होना या मुड़ जाना।

ऐड़ी का अंदर की ओर झुका होना।

पैरों के किनारे, ऐड़ी पर कॉलस की समस्या होना। हाई आर्क के ये भी हो सकते हैं कारण स्पाइना बिफिडा

सेरेब्रल पाल्सी

पोलियो

मस्कुलर डिस्ट्रॉफी

स्ट्रोक इन तरीकों से पता लगाया जा सकता है डॉक्टर को दिखाने पर वो इस तरह की जांच कर आपके हाई आर्क के कारणों का पता लगाते हैं: