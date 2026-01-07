क्या होगा अगर 2 हफ्ते मीठा खाना छोड़ दें आप? हार्वड के डॉक्टर ने बताया कैसा होगा शरीर पर इसका असर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मीठा खाना कई लोगों को बेहद पसंद होता है। कुछ लोग तो मीठे के इतने शौकीन होते हैं कि वह सुबह हो या शाम, कभी भी मीठा खाने से इनकार नहीं करते। हालांकि, हम सभी यह जानते हैं कि खाने में इस्तेमाल हुई आर्टिफिशियल या ऊपर से डाली गई चीनी (Added Sugar) सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के मुताबित ज्यादा मीठा खाने से न सिर्फ मोटापा बढ़ता है, बल्कि यह हार्ट अटैक, डायबिटीज, फैटी लिवर और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते के लिए चीनी को पूरी तरह अपनी डाइट से बाहर कर देंगे, तो क्या होगा?

इस सवाल का जवाब हाल ही में एम्स (AIIMS), हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े पेट और लिवर डिजीज के स्पेशलिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने दिया है। इंस्टाग्राम पर अपने एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि 14 दिनों का 'नो शुगर चैलेंज' आपकी सेहत को कैसे बदल सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

(Picture Credit- AI Generated) चीनी छोड़ने पर शरीर में क्या होता है? डॉ. सेठी बताते हैं कि चीनी सिर्फ कैलोरी ही नहीं बढ़ाती, बल्कि यह आपकी भूख, हार्मोन्स और लिवर पर बुरा असर डालती है। ऐसे में जब आप इसे छोड़ते हैं, तो आपको शरीर दो चरणों से गुजरता है:-

शुरुआती संघर्ष (Withdrawal Symptoms): शुरुआत में आपको चीनी छोड़ने पर थोड़ी परेशानी हो सकती है, जिसमें निम्न शामिल हैं- मीठा खाने की जोरदार क्रेविंग होना

हल्का सिरदर्द या थकान महसूस होना

चिड़चिड़ापन या काम में मन न लगना हालांकि, डॉक्टर यह बताते हैं कि इस परेशानियों से घबराने की जरूरत नहीं है। यह संकेत है कि आपका दिमाग चीनी की लत से बाहर निकल रहा है और अपने 'रिवॉर्ड सिस्टम' को ठीक कर रहा है।