    क्या होगा अगर 2 हफ्ते मीठा खाना छोड़ दें आप? हार्वड के डॉक्टर ने बताया कैसा होगा शरीर पर इसका असर

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:01 PM (IST)

    डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार, दो हफ्ते चीनी छोड़ने से शरीर में कई बदलाव आते हैं। शुरुआत में मीठे की तलब और थकान जैसे लक्षण दिख सकते हैं। हालांकि, बाद में ऊ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    2 हफ्ते चीनी छोड़ने से शरीर में होंगे अद्भुत बदलाव (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मीठा खाना कई लोगों को बेहद पसंद होता है। कुछ लोग तो मीठे के इतने शौकीन होते हैं कि वह सुबह हो या शाम, कभी भी मीठा खाने से इनकार नहीं करते। हालांकि, हम सभी यह जानते हैं कि खाने में इस्तेमाल हुई आर्टिफिशियल या ऊपर से डाली गई चीनी (Added Sugar) सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। 

    नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के मुताबित ज्यादा मीठा खाने से न सिर्फ मोटापा बढ़ता है, बल्कि यह हार्ट अटैक, डायबिटीज, फैटी लिवर और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते के लिए चीनी को पूरी तरह अपनी डाइट से बाहर कर देंगे, तो क्या होगा? 

    इस सवाल का जवाब हाल ही में एम्स (AIIMS), हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े पेट और लिवर डिजीज के स्पेशलिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने दिया है। इंस्टाग्राम पर अपने एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि 14 दिनों का 'नो शुगर चैलेंज' आपकी सेहत को कैसे बदल सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से- 

    sugar side effects (2)

    (Picture Credit- AI Generated)

    चीनी छोड़ने पर शरीर में क्या होता है?

    डॉ. सेठी बताते हैं कि चीनी सिर्फ कैलोरी ही नहीं बढ़ाती, बल्कि यह आपकी भूख, हार्मोन्स और लिवर पर बुरा असर डालती है। ऐसे में जब आप इसे छोड़ते हैं, तो आपको शरीर दो चरणों से गुजरता है:-

    शुरुआती संघर्ष (Withdrawal Symptoms): शुरुआत में आपको चीनी छोड़ने पर थोड़ी परेशानी हो सकती है, जिसमें निम्न शामिल हैं-

    • मीठा खाने की जोरदार क्रेविंग होना
    • हल्का सिरदर्द या थकान महसूस होना
    • चिड़चिड़ापन या काम में मन न लगना

    हालांकि, डॉक्टर यह बताते हैं कि इस परेशानियों से घबराने की जरूरत नहीं है। यह संकेत है कि आपका दिमाग चीनी की लत से बाहर निकल रहा है और अपने 'रिवॉर्ड सिस्टम' को ठीक कर रहा है।

    असली फायदे (The Transformation): कुछ दिनों बाद आप खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे:

    • आपकी मीठा खाने की इच्छा अपने आप कम हो जाएगी।
    • दिनभर एनर्जी लेवल बना रहेगा 
    • दोपहर की सुस्ती गायब हो जाएगी
    • पेट का भारीपन और ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी।
    • इंसुलिन रिस्पांस बेहतर होगा।

    डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि अक्सर 'हेल्दी' दिखने वाली चीजों जैसे- पैक्ड जूस, फ्लेवर्ड दही, एनर्जी बार, सॉस और बेकरी प्रोडक्ट्स में भी ढेर सारी चीनी छिपी होती है। इसलिए लेबल्स पर भरोसा न करें।

    sugar alternatives

    (Picture Credit- AI Generated)

    दूसरे हफ्ते में दिखेंगे 5 बड़े बदलाव

    बिना चीनी खाएं, जब आप अपना दूसरा हफ्ता शुरू करेंगे, तो आपको खुद में निम्न बदलाव नजर आएंगे:-

      • पेट की चर्बी कम होना: बिना एडेड शुगर के आपके पेट पर जमा फैट कम होने लगेगाष साथ ही शरीर से एक्स्ट्रा पानी (Water retention) भी निकल जाएगा।
      • अच्छी नींद आएगी: सिर्फ दो हफ्ते के लिए चीनी छोड़ने से आपकी नींद की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार होगा।
      • क्रेविंग्स खत्म हो जाएगी: चीनी छोड़ने से बेवजह होने वाली क्रेविंग्स खत्म हो जाएगी और सिर्फ तभी भूख लगेगी जब शरीर को इसकी जरूरत होगी।
      • मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा: चीनी छोड़ने से सिर्फ वजन की कम नहीं होगा, बल्कि मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होगा है। इससे लिवर पर फैट का बोझ कम होता है।
      • स्वाद में बदलाव: आपके टेस्ट बड्स (Taste buds) रीसेट हो जाएंगे, जिससे आपको कम मीठी चीजें भी टेस्टी लगेंगी।

