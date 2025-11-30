Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बचपन के घातक कैंसर में गेम चेंजर साबित हो सकती है यह दवा, खत्म होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का डर

    By Jagran News Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:44 AM (IST)

    कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हो जाने के बाद भी अक्सर रोगी को लंबे समय तक तनाव में रखती है, खासकर तब जब इलाज के बाद यह बीमारी फिर से पनप उठती है। दोबारा होने वाले कैंसर के मामले अक्सर और भी घातक होते हैं क्योंकि ये पिछली दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस हो जाते हैं, जिसके कारण मृत्यु दर बढ़ जाती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बचपन का कैंसर फिर पनपने पर होगा अधिक कारगर इलाज (Image Source: Freepik)

    आइएएनएस , नई दिल्ली। कैंसर के मामलों में ऐसा अक्सर होता है कि इलाज के बाद रोगी स्वस्थ दिखने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद वह रोग फिर से पनप जाता है और ऐसे में वह इलाज प्रतिरोधी भी होता है। इस कारण ऐसे मामलों में मौतें ज्यादा होती हैं। अब आस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी दवा की खोज की है जो बचपन में होने वाले घातक कैंसर न्यूरोब्लास्टोमा के उपचार में दवा प्रतिरोध की बाधा को पार करने में मदद कर सकती है। यह खोज न्यूरोब्लास्टोमा के उपचार में बड़ा सुधार ला सकती है। बता दें, न्यूरोब्लास्टोमा बच्चों में मस्तिष्क के बाहरी हिस्से में सबसे सामान्य ठोस ट्यूमर है, और वर्तमान में यह 10 में से नौ मरीजों की जान ले लेता है, जिनमें यह रोग फिर से पनपता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैंसर सेल्स के डिफेंस सिस्टम को भेदने का दावा

    चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ की एक रिपोर्ट के अनुसार, आस्ट्रेलिया के गार्वन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल रिसर्च के शोधकर्ताओं का दावा है कि यह दवा संयोजन उन कोशिकीय रक्षा तंत्रों को पार कर सकता है, जो ये ट्यूमर विकसित करते हैं और रोग की पुनरावृत्ति होती है।

    शोधकर्ताओं के मुताबिक, लिंफोमा के लिए स्वीकृत वा रोमिडेप्सिन वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से न्यूरोब्लास्टोमा कोशिका मृत्यु को प्रेरित करती है, जो रासायनिक चिकित्सा- प्रतिरोधी मामलों में सुधार के लिए अवरुद्ध मार्गों को बाइपास करती है।

    शोधकर्ताओं ने पाया कि मानक रासायनिक चिकित्सा दवाएं कोशिका मृत्यु के लिए जेएनके मार्ग "स्विच” पर निर्भर करती हैं। फिर से होने वाले ट्यूमरों में यह स्विच अक्सर काम करना बंद कर देता है, जिसका अर्थ है कि उपचार अब प्रभावी नहीं है।

    पशु मॉडलों पर किए गए अध्ययनों में पाया गया है कि रोमिडेप्सिन के साथ मानक कीमोथैरेपी ट्यूमर वृद्धि को वैकल्पिक कोशिका - मृत्यु मार्गों के माध्यम से रोकता है, जो प्रतिरोधी मामलों में सामान्य अवरुद्ध जेएनके मार्ग को बाइपास करता है।

    बार-बार होने वाले कैंसर का नया इलाज

    इस संयोजन ने ट्यूमर वृद्धि को कम किया, जीवनकाल को बढ़ाया और कम कीमोथैरेपी की सहुलियत मिली, जिससे छोटे बच्चों में दुष्प्रभावों को कम करने की संभावना बढ़ी है। यह शोध अध्ययन साइंस एडवांसेस में प्रकाशित किया गया है । गार्वन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डेविड क्राउचर ने बताया कि न्यूरोब्लास्टोमा के फिर से पनपने के उच्च जोखिम की प्रतिरोधी स्थिति को पार करने का एक तरीका खोजना मेरे प्रयोगशाला का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। ये ट्यूमर कीमोथैरेपी के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी हो सकते हैं। जब मरीज उस स्थिति में पहुंचते हैं तो परिवार के लिए आपदा साबित होते हैं।

    रोमिडेप्सिन बन सकती है 'गेम चेंजर'

    रोमिडेप्सिन पहले से ही अन्य कैंसर के लिए उपयोग के लिए स्वीकृत दवा है और बच्चों में सुरक्षा के लिए परीक्षण किया गया है, जो न्यूरोब्लास्टोमा के लिए एक नए उपचार विकल्प के रूप में दवा के विकास को तेज कर सकता है। हालांकि, किसी भी क्लीनिकल एप्लीकेशन के लिए दवाओं के संयोजन की सुरक्षा और प्रभावशीलता स्थापित करने के लिए आगे परीक्षण और क्लीनिकल परीक्षण आवश्यकता है।

    यह भी पढ़ें- साइलेंट क‍िलर होती हैं Energy Drinks, बढ़ जाता है इस जानलेवा बीमारी का खतरा; स्‍टडी में हुआ खुलासा

    यह भी पढ़ें- शराब के एक पेग को सेफ मानकर आप भी कर रहे हैं चिल, तो जरूर पढ़ें WHO की यह नई स्टडी