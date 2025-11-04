सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, एक्सपर्ट ने कहा- अपनी 'हॉर्मोनल हेल्थ' जानने के लिए भी कराएं Fertility Test

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल लोग फिटनेस, डाइट और हेल्थ चेकअप पर काफी ध्यान देने लगे हैं, लेकिन एक पहलू अब भी हमारी हेल्थ लिस्ट से गायब रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फर्टिलिटी की, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ।

ज्यादातर युवा आज अपनी बाहरी सेहत को तो संवार रहे हैं, पर अंदरूनी स्वास्थ्य, खासकर हॉर्मोन और मेटाबॉलिक बैलेंस के बारे में कम ही जानते हैं। यही कारण है कि एक्सपर्ट अब फर्टिलिटी टेस्ट को प्रिवेंटिव हेल्थकेयर का जरूरी हिस्सा मानने लगे हैं।

(Image Source: AI-Generated) फर्टिलिटी सिर्फ बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं फर्टिलिटी यानी सिर्फ मां या पिता बनने की योग्यता नहीं, बल्कि यह आपके शरीर की अंदरूनी सेहत का आईना भी है। प्रजनन विशेषज्ञ डॉ. अनन्या मेहता कहती हैं, जब हम फर्टिलिटी की जांच करते हैं, तो हमें कई हॉर्मोनल और मेटाबॉलिक संकेत मिलते हैं। जैसे कम ओवेरियन रिजर्व, थायरॉयड गड़बड़ी या पीसीओएस जैसी समस्याएं जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। इससे व्यक्ति समय रहते लाइफस्टाइल में सुधार और इलाज से जुड़े कदम उठा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह टेस्ट सिर्फ प्रजनन नहीं बल्कि पूरे शरीर की लॉन्ग-टर्म हेल्थ के बारे में भी चेतावनी देता है। हॉर्मोनल हेल्थ की शुरुआती झलक फर्टिलिटी टेस्ट को एक ‘विंडो टू हॉर्मोनल हेल्थ’ कहा जा सकता है। एएमएच (Anti-Müllerian Hormone), एफएसएच (Follicle-Stimulating Hormone) और सीमन एनालिसिस जैसे टेस्ट यह दिखाते हैं कि आपके शरीर की हॉर्मोनल स्थिति कैसी है, ओवेरियन रिजर्व कितना है और पुरुषों में शुक्राणुओं की गुणवत्ता कैसी है।

इन जांचों से कई बार ऐसी स्थितियां सामने आती हैं जो तुरंत कोई लक्षण नहीं दिखातीं, जैसे- इंसुलिन रेजिस्टेंस

एंडोमेट्रियोसिस

थायरॉयड असंतुलन ये सभी स्थितियां भविष्य में दिल की सेहत और मेटाबॉलिक फंक्शन को भी प्रभावित कर सकती हैं। डॉ. मेहता बताती हैं कि कई युवा लोग फर्टिलिटी टेस्ट के जरिए अपने छिपे हुए स्वास्थ्य मुद्दों को पहचान रहे हैं- भले ही वे तुरंत बच्चे की योजना न बना रहे हों। इससे उन्हें पहले से तैयारी करने का मौका मिलता है।

बदलती जीवनशैली और नई प्राथमिकताएं आज की तेज-रफ्तार जिंदगी ने हमारी प्राथमिकताएं बदल दी हैं। करियर पर ध्यान, देर से शादी, तनाव, प्रदूषण और इनएक्टिव लाइफस्टाइल- ये सब मिलकर फर्टिलिटी पर सीधा असर डालते हैं। पहले जहां फर्टिलिटी टेस्ट सिर्फ उन कपल तक सीमित था जिन्हें गर्भधारण में दिक्कत हो रही थी, वहीं अब इसे स्मार्ट हेल्थ चॉइस माना जा रहा है।

विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि- महिलाओं को 25 साल की उम्र के बाद, और पुरुषों को 30 साल के बाद, हर एक या दो साल में एक बार फर्टिलिटी टेस्ट करवाना चाहिए। यह वैसा ही सामान्य चेकअप होना चाहिए जैसे ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल या लिवर टेस्ट।

जागरूकता से ही बदलेगी सोच आज भी समाज में फर्टिलिटी टेस्ट को लेकर झिझक है। कई लोग सोचते हैं कि “हम तो जवान हैं, हमें चिंता क्यों करनी चाहिए।” जबकि हकीकत यह है कि युवा होना, स्वस्थ होना नहीं होता।