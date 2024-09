Wetland Virus: चीन में सामने आया एक और घातक वायरस, गंभीर मामलों में दिमाग को पहुंचा सकता है नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चीन में हाल ही में एक नया वायरस (New Virus in China) सामने आया है, जिसका नाम Wetland Virus (WELV) है। इस वायरस ने वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। इसकी वजह जानकर आपके भी पसीने छूट सकते हैं। आपको बता दें कि यह वायरस टिक के काटने से फैलता है, लेकिन इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। इस वायरस की वजह से कुछ मामलों में गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं (What are the diseases caused by wetlands?) भी पैदा हो सकती हैं।

कब मिला यह वायरस?

आपको बता दें कि WELV को सबसे पहली पहचान 2019 में चीन के जिनझोउ शहर में एक 61 वर्षीय व्यक्ति में हुई थी। इस व्यक्ति को इनर मंगोलिया के वेटलैंड में टिक ने काटा था, जिसके पांच दिनों बाद उसमें बुखार, सिरदर्द और उल्टी जैसे लक्षण नजर आने लगे थे। मरीज में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के संकेत भी नजर आ रहे थे।