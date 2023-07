Soup for Summer: गर्मियों में हॉट नहीं, बल्कि इन कोल्ड सूप से रखें बॉडी को हेल्दी और हाइड्रेट

Soup for Summer सूप हेल्दी डाइट का बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। जिसे ज्यादातर लोग सर्दियों में एपेटाइजर के रूप में लेना पसंद करते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये सर्दियों में ही पिए जा सकते हैं गर्मियों में भी आप ले सकते हैं इनका मजा तो आइए जानते हैं कैसे और साथ ही कुछ टेस्टी सूप बनाने की रेसिपी भी।

Soup for Summer: गर्मियोंं के लिए बेस्ट सूप रेसिपी

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Soup for Summer: गर्मियों में सूप पीने का किसका ही दिल करता है। हां, सर्दी-जुकाम या पेट खराब हो, तो बात और है, लेकिन सूप बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो पेट को हल्का और दुरुस्त रखती है। इतने सारे फायदे गिनाने के बाद भी बात वहीं आकर फंस जाती है कि गर्मियों में इतना गरमा-गरम सूप कैसे पिया जाए, तो उसी का सॉल्यूशन आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस मौसम में हॉट नहीं, बल्कि कोल्ड सूप ट्राई करें। जो न स्वाद में कम होते हैं न ही पोषण में। गर्मियों में ये बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं और आपको दिनभर तरोताजा महसूस करते हैं। ये उन लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं जिन्हें गर्मियों में कम भूख लगती है और जो ज्यादा लिक्विड लेना पसंद करते हैं। कोल्ड सूप को बनाने में ताजी सब्जियां, दही और फलों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बॉडी को फाइबर भी मिलता है। खीरे और मिंट का सूप - इसे बनाने के लिए दो खीरे, पुदीना, एक लहसुन की कली, एक कप दही को ब्लेंड करें। - इसमें एक चम्मच ऑलिव ऑयल, नमक व काली मिर्च मिलाकर दोबारा ब्लेंड करें। - अगर बहुत गाढ़ा हो, तो इसमें थोड़ा पानी मिलाएं, लेकिन बहुत पतला न करें। - स्वादानुसार नींबू का रस मिलाकर ठंडा सर्व करें। उबले चने का सूप - उबले हुए काबुली चनों को लहसुन, भूने जीरे, दो चम्मच तिल व दो चम्मच ऑलिव ऑयल के साथ मिक्सी में चलाकर पेस्ट बना लें। - अगर बहुत गाढ़ा लग रहा हो, तो थोड़ा ठंडा पानी मिला सकते हैं। - सर्व करते समय इसमें नींबू का रस, नमक व काली मिर्च डालें। - यह सूप प्रोटीन व फाइबर से भरपूर होता है। जो लोग जिम में वर्कआउट करते हैं, उनके लिए यह बेहद फायदेमंद सूप है। चुकंदर-दही का सूप - इसे सूप या स्मूदी कुछ भी कह सकते हैं। - एक कप उबले चुकंदर को आधा कप दही व हरे धनिए के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं। - इसमें नमक, भूना जीरा, पुदीना व काली मिर्च डालें। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh