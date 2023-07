Health Tips: क्या आप भी छोटी-छोटी चीजें भूल जाते हैं? कहीं ये सेहत के लिए खतरे की घंटी तो नहीं

Health Tips अक्सर हम छोटी-छोटी चीजें भूल जाते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हमें सारी चीजें याद ही रहें। लेकिन अगर आप इस समस्या से लगातार जूझ रहे हैं तो यह आपके सेहत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कई बार शरीर में विटामिन की कमी या किसी बीमारी के कारण भी याददाश्त कमजोर हो सकती है। आइए जानते हैं भूलने की समस्या क्यों होती है?

Health Tips: क्या आप भी अक्सर चीजें रखकर भूल जाते हैं?

Your browser does not support the audio element.