    सर्दियों में महिलाओं के लिए 'सुपरफूड' है खजूर, रोज सिर्फ 2-3 खजूर खाने से मिलेंगे 5 जादुई फायदे

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं खजूर खाना महिलाओं के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? दरअसल, खजूर में कई विटामिन और मिनरल होते हैं, जो सेहत से जुड़ी कई परेशानियों से ...और पढ़ें

    क्या होगा अगर रोज खाएंगी खजूर? (Picture Courtesy: AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी के मौसम में खजूर खाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह महिलाओं के लिए और भी ज्यादा लाभदायक (Dates Benefits for Women) साबित हो सकता है। 

    रोजाना 2-3 खजूर खाने से महिलाओं की सेहत में काफी सुधार आ सकते हैं। आइए जानें रोज खजूर खाने से महिलाओं की सेहत को क्या-क्या फायदे (Benefits of Dates) मिल सकते हैं। 

    एनर्जी का नेचुरल सोर्स 

    महिलाएं अक्सर घर, परिवार और काम की जिम्मेदारियों के बीच थकान महसूस करती हैं। खजूर नेचुरल शुगर (फ्रुक्टोज, ग्लूकोज) से भरपूर होता है, जो तुरंत एनर्जी रिलीज करता है। आयरन की भरपूर मात्रा शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाकर एनीमिया से बचाती है, जो महिलाओं में एक आम समस्या है।

    हड्डियों को मजबूती

    महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर होने का खतरा पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है। खजूर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन-के जैसे तत्व हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। रोजाना खजूर खाने से हड्डियों की डेंसिटी बनाए रखने में मदद मिलती है।

    त्वचा और बालों के लिए वरदान

    खजूर में मौजूद विटामिन-सी और विटामिन-डी त्वचा की इलास्टिसिटी बनाए रखते हैं और झुर्रियों को कम करते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। साथ ही, आयरन और विटामिन-बी बालों के झड़ने की समस्या कम करके उन्हें मजबूत और चमकदार बनाते हैं।

    पाचन तंत्र को दुरुस्त रखना

    खजूर फाइबर का एक बेहतरीन सोर्स है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और कब्ज से राहत दिलाता है। यह आंतों में स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ावा देकर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जिससे पेट संबंधी समस्याएं दूर रहती हैं।

    हार्मोनल बैलेंस और मूड में सुधार

    खजूर में मौजूद विटामिन-बी6 और मैग्नीशियम हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे पीएमएस के लक्षण कम होते हैं। यह सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ावा देकर मूड को बेहतर बनाता है और तनाव कम करता है।

    कैसे करें डाइट में शामिल?

    रोजाना 2-4 खजूर खाना काफी होता है। इसे सुबह नाश्ते में दूध के साथ या स्मूदी में मिलाकर लिया जा सकता है। ध्यान रहे, डायबिटीज के मरीजों और प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर से पूछकर ही इसे डाइट में शामिल करना चाहिए। 

     
     
    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।