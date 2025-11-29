बिना सर्जरी Adnan Sami ने कैसे घटाया 120 किलो वजन? खानपान से पूरी तरह बाहर कर दीं 5 चीजें
वजन कम करना अक्सर एक जंग जैसा लगता है- रोजाना की लड़ाई, कभी हार, कभी जीत और बीच-बीच में टूटता हुआ मनोबल। ऐसे में, सोचिए अगर कोई व्यक्ति 230 किलो के भारी शरीर के साथ खड़ा हो, सांस लेना भी मुश्किल हो और फिर उसी इंसान ने 120 किलो वजन अपनी मेहनत, अनुशासन और एक सादे से डाइट प्लान के दम पर घटा दिया हो- तो यह कितनी कमाल की बात हो सकती है। जी हां, हम यहां पॉपुलर सिंगर और म्यूजिशियन अदनान सामी की बात कर रहे हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। तेजी से वेट लॉस करने के लिए लोग अक्सर सर्जरी, दवाइयों या क्विक-फिक्स ट्रिक्स की ओर जाते हैं। ऐसे में, कई बार कुछ किलो वजन कम हो भी जाता है, मगर कुछ महीनों बाद फिर से यह वेट दोबारा बढ़ जाता है। यही वजह है कि प्राकृतिक तरीके से वजन कम करना हमेशा बेहतर होता है।
जी हां, इसी का एक बेहतरीन उदाहरण हैं मशहूर सिंगर और म्यूजिशियन अदनान सामी, जिन्होंने अपनी डाइट में बदलाव करके 120 किलो तक वजन घटा लिया है। आइए, विस्तार से जानते हैं इस बारे में।
230 किलो से 110 किलो तक का सफर
अदनान सामी का वजन कभी 230 किलो तक पहुंच चुका था। उनकी फिटनेस जर्नी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उन्होंने न बेरिएट्रिक सर्जरी कराई, न लिपोसक्शन, बल्कि सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बड़े बदलाव लाकर 120 किलो वजन कम किया।
एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके वजन को देखकर कई लोग तरह-तरह के कयास लगाते थे- किसी ने कहा उन्होंने सर्जरी करवाई, तो किसी ने लिपोसक्शन की बात कही, लेकिन अदनान सामी ने साफ कहा,
लिपोसक्शन बिलकुल नहीं हुआ, और ना ही बेरिएट्रिक सर्जरी।
कौन-सा डाइट प्लान अपनाया?
अदनान सामी के मुताबिक उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने एक बेहद सिंपल और स्ट्रिक्ट डाइट प्लान दिया, जिसकी वजह से पहले ही महीने में 20 किलो वजन कम हो गया। इस डाइट का सबसे बड़ा नियम था -
- No Bread (कोई ब्रेड नहीं)
- No Rice (कोई चावल नहीं)
- No Sugar (चीनी बिल्कुल नहीं)
- No Oil (तेल से परहेज)
- No Alcohol (कोई शराब नहीं)
यानी उनकी थाली से वे सभी चीजें हट गईं जिनसे शरीर में ज्यादा कैलोरी और फैट बनता है। इस सादी और बैलेंस डाइट ने धीरे-धीरे उन्हें भारी वजन से बाहर निकालने में मदद की।
एक XL टी-शर्ट से मिला मोटिवेशन
वजन कम करना सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती का भी खेल है। अदनान सामी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन एक टी-शर्ट बनी।
वे बताते हैं, एक दिन मॉल में उन्होंने XL साइज की टी-शर्ट देखी, उन्हें वो बहुत पसंद आई, लेकिन उस समय वे 9XL साइज पहनते थे। उनकी मां ने कहा कि उस टी-शर्ट में तो उनका हाथ भी नहीं आएगा। यही बात उनके मन पर छप गई।
इसके बाद, जब भी उन्हें लगता कि थोड़ा वजन कम हुआ है, वे उस टी-शर्ट को पहनकर देखते। जी हां, एक दिन रात के 3 बजे उन्होंने टी-शर्ट पहनी और यह फिट हो गई। वे खुशी से उछल पड़े और अपने पिता को फोन करके बताया। यह छोटा-सा पल उनके लिए जीवनभर की प्रेरणा बन गया।
कड़ी मेहनत, अनुशासन और धैर्य
अदनान सामी कहते हैं,
मैंने बहुत मेहनत की है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता।
54 साल की उम्र में भी उन्होंने साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो, तो वजन चाहे जितना भी हो, सही लाइफस्टाइल से उसे कम किया जा सकता है। उनकी फिटनेस जर्नी दिखाती है कि बदलाव बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है- दिमाग से, सोच से और जज्बे से।
अदनान सामी की कहानी सिर्फ वजन घटाने की कहानी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और लगातार प्रयास की मिसाल है। उनका ‘नो ब्रेड, नो राइस, नो शुगर’ वाला डाइट प्लान और उनकी प्रेरणादायक सोच उन सभी के लिए एक सीख है जो वजन कम करने की राह पर चल रहे हैं।
