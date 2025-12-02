बिना एयर प्यूरीफायर भी घर की हवा हो सकती है साफ, 7 स्मार्ट तरीकों से कम होगा अंदर का प्रदूषण

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्रदूषण सिर्फ बाहर नहीं है, बल्कि घर की हवा में भी मौजूद होता है (Indoor Air Pollution)। इसके कारण एलर्जी, अस्थमा और अन्य सांस की बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में घर की हवा को साफ रखने के लिए एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना काफी असरदार माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास एयर प्यूरिफायर नहीं है, तो?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घबराने की बात नहीं है, बिना एयर प्यूरीफायर के भी आप अपने घर के अंदर की हवा को साफ रख सकते हैं। आइए जानें कैसे बिना एयर प्यूरिफायर के घर के अंदर का प्रदूषण कम किया जा सकता है (How to Clean Air Without Air Purifier)।

नियमित और सही तरीके से सफाई गीले कपड़े से सतहों की सफाई- झाड़ू लगाने या सूखे कपड़े से पोंछने से धूल हवा में उड़ सकती है। इसके बजाय, हल्के गीले कपड़े का इस्तेमाल करें। इससे धूल, जानवरों के बाल और अन्य कण हवा में नहीं उड़ेंगे और साफ हो जाएंगे।

कार्पेट और फर्नीचर की वैक्यूमिंग- कार्पेट, गद्दे और पर्दे धूल और एलर्जी के मुख्य सोर्स हैं। सप्ताह में एक-दो बार एक अच्छे वैक्यूम क्लीनर, अगर संभव हो तो HEPA फिल्टर वाले, से इनकी सफाई करें।

बिस्तर और फैब्रिक को धोना- चादरें, तकिए के कवर, पर्दे और अन्य कपड़े के सामान को नियमित रूप से गर्म पानी में धोएं। यह धूल के कणों, पोलन और पालतू जानवरों की फर को साफ करने में मदद करता है। व्यवस्थित रखें और क्लटर कम करें घर में ज्यादा सामान और क्लटर जमा होने से धूल जमने और सफाई में रुकावट पैदा होती है। कम से कम सामान रखें और चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखें। इससे सफाई आसान और ज्यादा प्रभावी होगी।

(AI Generated Image) बाहरी प्रदूषण को अंदर आने से रोकें खिड़कियों और दरवाजों के छोटे गैप सील करें- बाहर के धूल और प्रदूषण कण अक्सर छोटी दरारों से अंदर आ जाते हैं। वेदर-स्ट्रिप्स या सीलेंट का इस्तेमाल करके इन रिसावों को बंद कर दें।

प्रदूषण कम समय पर हवादार करें- सुबह या देर शाम जब बाहर का वायु प्रदूषण स्तर कम हो, उस समय खिड़कियां खोलकर ताजी हवा आने दें। भीड़भाड़ वाले समय या निर्माण कार्य के दौरान खिड़कियां बंद रखें। नमी कंट्रोल करें घर में ज्यादा नमी फफूंद के विकास को बढ़ावा देती है, जो वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। नहाने या खाना पकाने के बाद एग्जॉस्ट फैन चलाएं। प्राकृतिक हवा और धूप आने दें।