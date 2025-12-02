त्वचा पर नजर आते हैं लिवर की खराबी के 5 लक्षण, स्किन प्रॉब्लम समझकर अनदेखा करना पड़ जाएगा भारी
अगर आपको लगता है कि लिवर की दिक्कतें सिर्फ पेट दर्द या भूख न लगने जैसे लक्षणों से पता चलती हैं, तो ये आधी जानकारी है। सच ये है कि हमारा लिवर जब परेशान होता है, तो उसका असर सबसे पहले चेहरे और त्वचा पर दिखने लगता है। कई बार शरीर अंदर ही अंदर SOS भेज रहा होता है, लेकिन हम उसे स्किन प्रॉब्लम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लिवर खराब हो रहा है या नहीं, इसका पता अक्सर तब चलता है जब हालत बिगड़ चुकी होती है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि लिवर अपनी परेशानी बहुत पहले ही बता देता है… बस हम उसे पहचान नहीं पाते। जी हां, आपकी स्किन, जो आपको रोज आईने में दिखती है, वही सबसे पहले अलार्म बजाती है (Liver Damage Signs)।
चेहरे पर अचानक आया पीलापन, लगातार खुजली या छोटे-छोटे लाल निशान (Skin Signs of Liver Disease)- ये सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अंदर चुपचाप बिगड़ते लिवर की चेतावनी हो सकती है, जिन्हें नजरअंदाज करना कई बार सीधा अस्पताल तक पहुंचा देता है। आइए जानते हैं कैसे।
त्वचा का पीला पड़ना
जब लिवर शरीर से बिलीरुबिन को सही तरह नहीं निकाल पाता, तो वो जमा होने लगता है। इसका असर सीधा आपकी स्किन और आंखों पर दिखता है, जो पीली पड़ने लगती हैं। अगर अचानक चेहरे, हथेलियों या आंखों में पीलापन दिखे, तो ये लिवर डिस्टर्ब होने का सबसे बड़ा संकेत है।
बार-बार खुजली और रैशेज
लिवर डैमेज होने पर बाइल सॉल्ट्स शरीर में जमा होने लगते हैं, जिससे त्वचा पर लगातार खुजली हो सकती है। ये खुजली इतनी जिद्दी होती है कि मॉइस्चराइजर से भी आराम नहीं मिलता। बहुत बार पैचेज, लालपन या रैशेज भी दिखने लगते हैं- ये सामान्य एलर्जी नहीं, लिवर का इशारा हो सकता है।
चेहरा फीका और असामान्य रूप से थका दिखना
लिवर कमजोर होने पर शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, जिससे त्वचा का नेचुरल ग्लो गायब हो जाता है। चेहरा अचानक डल, सूजा हुआ या थका हुआ दिखने लगता है। अगर आपकी स्किन अपनी पहले वाली चमक खो रही है, तो ये सिर्फ स्किनकेयर की गलती नहीं, अंदरूनी परेशानी का संकेत है।
स्पाइडर एंजिओमा
अगर त्वचा पर छोटी-छोटी लाल, मकड़ी जैसी वेन्स दिखाई देने लगें तो इसे नजरअंदाज न करें। ये आमतौर पर लिवर में हार्मोन असंतुलन या ब्लड फ्लो में खराबी के कारण बनती हैं। ये संकेत अक्सर लिवर सिरोसिस या गंभीर लिवर डैमेज में देखे जाते हैं।
त्वचा पर नीले निशान पड़ना
लिवर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने में मदद करता है। जब ये काम सही से नहीं होता, तो शरीर आसानी से चोट पकड़ने लगता है। हल्के से टकराने पर भी नीले या बैंगनी निशान बन जाते हैं। अगर स्किन पर बार-बार नील पड़ती दिखे, तो इसे सीरियसली लेना जरूरी है।
इन संकेतों को हल्के में न लें
लिवर वो ऑर्गन है जो जब तक बहुत ज्यादा कमजोर न हो जाए, तब तक अपने लक्षण ज्यादा नहीं दिखाता। इसलिए अगर आपकी स्किन लगातार ये संकेत दे रही है, तो देर न करें। समय रहते टेस्ट और डॉक्टर की सलाह आपको बड़ी दिक्कतों से बचा सकती है।
यह भी पढ़ें- लिवर डैमेज का कारण भी बन सकती है पोषण से भरपूर मूंगफली! खाने के शौकीन हैं तो हो जाएं सावधान
यह भी पढ़ें- हाथों में दिख रहे हैं ये 5 बदलाव, तो हो जाएं सावधान; लिवर डैमेज का हो सकते हैं संकेत
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।