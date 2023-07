Yoga prevents from Infection: मानसून संक्रमण से बचे रहने के लिए इन योगासनों को करें डेली रूटीन में शामिल

Yoga prevents from Infection बारिश का मौसम कुछ मायनों में बहुत अच्छा होता है तो कुछ मायनों में खराब। इस मौसम में डेंगू मलेरिया डायरिया टायफाइड जॉन्डिस जैसी कई बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप इस मौसम का भरपूर लुत्फ उठाना चाहते हैं तो खुद को हेल्दी रखना जरूरी है जिसमें ये योगासन करन सकते हैं आपकी मदद।

Yoga prevents from Infection; संक्रमण से बचाने वाले योगासन

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Yoga prevents from Infection: मानसून तन और मन को सुकून देने वाला मौसम होता है, लेकिन साथ ही ये मौसम अपने साथ बीमारियां भी लेकर आता है। इस मौसम में बच्चों से लेकर बड़े-बूढ़े तक इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है आपका इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो मौसमी सर्दी-जुकाम, खांस, गले में दर्द जैसी समस्याएं कोसों दूर रहेंगी और अगर ये कमजोर है, तो आप सिर्फ बारिश में ही नहीं, हर बार बदलते सीज़न में बीमार होते रहेंगे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हेल्दी खानपान आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन साथ ही साथ योग और एक्सरसाइज भी इसमें आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। तो यहां दिए गए योगासनों की आज से ही कर दें शुरुआत अगर आप रहना चाहते हैं हेल्दी। भुजंगासन - भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर लेटकर दोनों हथेलियों को फर्श पर कंधे की चौड़ाई से अलग रखें। - अब शरीर के निचले भाग को जमीन पर रखते हुए सांस लें। - इस दौरान छाती को फर्श से उठाते हुए छत की ओर देखें। फिर सांस छोड़ते हुए शरीर को फर्श पर दोबारा टिका लें। मार्जरी आसन - इस आसन को कैट-काऊ पोज कहते हैं। इसे करने के लिए फर्श पर दोनों घुटनों और दोनों हाथों को टेक कर बिल्ली जैसी मुद्रा में बैठ जाएं। - अब जांघों को ऊपर की ओर सीधा करके पैर के घुटनों पर 90 डिग्री का कोण बनाएं। - लंबी सांस लेते हुए सिर को पीछे की ओर झुकाएं और टेलबोन को ऊपर उठाएं। - अब सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को छाती से लगाने का प्रयास करें। त्रिकोणासन - मैट पर सीधे खड़े होकर दोनो पैरों के बीच कुछ दूरी बनाकर रखें। - अब बाहों को कंधे तक फैलाते हुए धीरे धीरे सांस लें और दाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाएं। - इस दौरान सांस छोड़ते हुए शरीर को बाई तरफ झुकाएं। ध्यान रखें कि घुटने मुड़ने नहीं पाएं। - बाएं हाथ को बाएं पैर के समांतर रखें। इस मुद्रा में कुछ देर रहें, बाद में सामान्य अवस्था में आ जाएं।

Edited By: Priyanka Singh