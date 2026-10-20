घीया देखकर मुंह बनाने वाले भी मांग-मांग कर खाएंगे! 15 मिनट में बनाएं गाजर से भी स्वादिष्ट 'लौकी का हलवा'

1 सबसे पहले लौकी को अच्छी तरह धोकर छील लें और एक ग्रेटर की मदद से इसे कद्दूकस कर लें।

2 कद्दूकस करते समय इसका बीज हटा दें और घिसने के बाद हल्के हाथों से निचोड़कर लौकी का पानी निकाल दें।

3 अब एक कड़ाही में एक बड़ा चम्मच घी गर्म करें और इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालकर मध्यम आंच पर 3-4 मिनट तक भूनें। अब इसमें फुल क्रीम दूध डालें और अच्छी तरह मिला लें।

4 अब मध्यम आंच पर इसे पकने दें, जब तक दूध पूरी तरह सूख न जाए और लौकी अच्छे से गल न जाए।

5 जब दूध पूरी तरह सूख जाए, तब इसमें चीनी और कद्दूकस किया हुआ खोया डालें और लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह मिलाएं।

6 इसके बाद इसमें बचा हुआ शुद्ध घी और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से भूनें, ताकि घी कड़ाही के किनारे छोड़ दे।