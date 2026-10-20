घीया देखकर मुंह बनाने वाले भी मांग-मांग कर खाएंगे! 15 मिनट में बनाएं गाजर से भी स्वादिष्ट 'लौकी का हलवा'
लौकी का हलवा खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। साथ ही, इस डिश को बनाने में सिर्फ 15 मिनट का समय लगता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लौकी का नाम सुनते ही लोग मुंह बनाने लगते हैं, खासकर बच्चे, लेकिन इसकी सिर्फ सब्जी ही नहीं बनती। लौकी से आप स्वादिष्ट हलवा भी बना सकते हैं, जिसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाकर आपका मन ही नहीं भरेगा।
अगर आपने भी कभी लौकी का हलवा ट्राई नहीं किया है, तो आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। आइए जानें लौकी का हलवा बनाने की रेसिपी।