बिना फ्रिज के भी कई दिनों तक चलती है राजस्थान की ये मसालेदार सब्जी, घर पर ऐसे बनाएं मारवाड़ी 'केर सांगरी'
केर सांगरी की सब्जी काफी स्वादिष्ट होती है, जो कई दिनों तक बिना खराब भी नहीं होती।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान की सबसे मशहूर डिशेज में केर सांगरी का नाम सबसे पहले आता है। ये मारवाड़ी व्यंजनों का अहम हिस्सा है, जिसे त्योहारों और शादियों में जरूर बनाया जाता है। केर और सांगरी रेगिस्तान में उगने वाले छोटे-मोटे पौधे हैं, जिसे सुखाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है।
ये सब्जी स्वाद में थोड़ी खट्टी और मसालेदार होती है। सबसे अच्छी बात है कि ये सब्जी कई दिनों तक खराब नहीं होती। अगर आप भी इस राजस्थानी सब्जी का स्वाद चखना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी रेसिपी।