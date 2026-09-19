बिना फ्रिज के भी कई दिनों तक चलती है राजस्थान की ये मसालेदार सब्जी, घर पर ऐसे बनाएं मारवाड़ी 'केर सांगरी'

1 सबसे पहले केर और सांगरी को 3-4 बार साफ पानी से धो लें। इसके बाद इन्हें छाछ या पानी में रातभर के लिए भिगोकर रख दें।

2 अगले दिन इन्हें पानी से निकालकर एक बार फिर धो लें और कुकर में केर-सांगरी और जरूरत के हिसाब से पानी डालकर थोड़ा सा नमक मिलाएं।

3 कुकर में 1 से 2 सीटी लगाएं या धीमी आंच पर 10 मिनट तक उबलने दें जब तक कि सांगरी नरम न हो जाए। उबलने के बाद पानी छानकर अलग कर लें।

4 अब एक कटोरी में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर और थोड़ा सा पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें।

5 इसक बाद एक कड़ाही में तेल गर्म करें और गर्म तेल में जीरा और हींग डालें।

6 इसके बाद मसालों का तैयार पेस्ट डालें और धीमी आंच पर तेल अलग होने तक भूनें।

7 अब उबले हुए केर-सांगरी को कड़ाही में डालें और अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मसाला पूरी सब्जी में लिपट जाए।