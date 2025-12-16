Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश का जायका: मदरा हो या बबरू, हिमाचल ट्रिप पर जरूर चखें इन 9 शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:52 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ पारंपरिक शाकाहारी व्यंजनों के लिए भी मशहूर है। यहां के व्यंजन स्थानीय सामग्री, सदियों पुरानी पाक परंपर ...और पढ़ें

    Hero Image

    हिमाचल की मशहूर डिशेज (Picture Courtesy: AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, बल्कि अपने पारंपरिक खान-पान के लिए भी मशहूर है।  यहां के शाकाहारी व्यंजन स्थानीय सामग्री, सदियों पुरानी पाक परंपराओं और पहाड़ी जीवनशैली की झलक पेश करते हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में अगर आप हिमाचल जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको वहां की ये 9 स्थानीय शाकाहारी व्यंजन जरूर ट्राई करने चाहिए। इन हिमाचली डिशेज का स्वाद आपके ट्रिप को यादगार बना देगा। 

    मदरा (Madra)

    Madra

    (Picture Courtesy: Instagram)

    मदरा हिमाचल की सबसे मशहूर व्यंजनों में से एक है, खासकर चंबा और कांगड़ा क्षेत्र में। यह दही से बनी एक करी है, जिसमें छोले या राजमा को कोपरा और मसालों के साथ पकाया जाता है। यह धाम के भोजन का अहम हिस्सा है और अपने मलाईदार स्वाद के लिए जाना जाता है।

    बबरू (Babru)

    Babru

    (Picture Courtesy: Instagram)

    कुल्लू और मनाली की यह डिश हिमाचल की स्टफ कचौरी का एक रूप है। काले चने के पेस्ट को आटे में भरकर तला जाता है। नाश्ते में या चाय के साथ परोसे जाने वाले बबरू का स्वाद अनोखा होता है।

    धाम (Dham)

    Dham

    (Picture Courtesy: Instagram)

    धाम एक पारंपरिक त्योहारी भोजन है जिसे विशेष अवसरों पर तैयार किया जाता है। यह पूरा शाकाहारी थाली होती है जिसमें मदरा, राजमा, खट्टी-मीठी कड़ी, चावल, दही और मीठा चावल (मित्था) शामिल होता है। धाम हिमाचल के त्योहारों में खास महत्व रखता है।

    पतंडे (Patande)

    Patande

    (Picture Courtesy: Instagram)

    चंबा जिले की यह डिश "हिमाचली पैनकेक" के नाम से मशहूर है। गेहूं के आटे से बने पतले पैनकेक को घी में तला जाता है और गुड़ या शहद के साथ परोसा जाता है। यह सर्दियों का काफी पसंद किया जाने वाला नाश्ता है।

    मित्था (Mittha)

    Mittha

    (Picture Courtesy: Instagram)

    यह मीठा चावल धाम का अहम हिस्सा है। चावल को घी, गुड़, सूखे मेवे और इलायची के साथ पकाया जाता है। इसकी खुशबू, स्वाद और बनावट इसे बेहद खास बनाती है।

    खट्टा चना (Khatta Chana)

    Khatta Chana

    (Picture Courtesy: Instagram)

    हिमाचल की यह सिंपल, लेकिन टेस्टी डिश काले चने को टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और मसालों के साथ पकाकर तैयार की जाती है। इसमें खटास आमतौर पर अमचूर या टमाटर से आती है। यह स्थानीय लोगों का पसंदीदा साइड डिश है।

    अक्तोरी (Aktori)

    Aktori

    (Picture Courtesy: Instagram)

    लाहौल-स्पीति की यह अनोखी डिश बकव्हीट के आटे से तैयार की जाती है। बकव्हीट के आटे को दूध और अखरोट के साथ मिलाकर पैनकेक की तरह पकाया जाता है। ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में उगने वाले बकव्हीट की खासियत इसके स्वाद में झलकती है।

    तुड़किया भाट (Tudkiya Bhath)

    Tudkiya Bhath

    (Picture Courtesy: Instagram)

    यह हिमाचली पुलाव राजमा, दाल और चावल को मसालों के साथ पकाकर तैयार किया जाता है। इसे घी और सूखे मेवों से सजाया जाता है। यह पोषण से भरपूर और स्वाद में बेहतरीन व्यंजन है।

    सिद्दू (Siddu)

    Siddu

    (Picture Courtesy: Instagram)

    हिमाचल का यह सबसे मशहूर ब्रेड-जैसी डिश गेहूं के आटे से तैयार किया जाता है जिसमें उबले आलू, अखरोट और मसालों की भरवां स्टफिंग होती है। इसे भाप में पकाया जाता है और घी या मक्खन के साथ गरमा-गरम परोसा जाता है। सिद्दू खासतौर से कुल्लू और मनाली में मशहूर है।