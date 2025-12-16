हिमाचल प्रदेश का जायका: मदरा हो या बबरू, हिमाचल ट्रिप पर जरूर चखें इन 9 शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, बल्कि अपने पारंपरिक खान-पान के लिए भी मशहूर है। यहां के शाकाहारी व्यंजन स्थानीय सामग्री, सदियों पुरानी पाक परंपराओं और पहाड़ी जीवनशैली की झलक पेश करते हैं।

ऐसे में अगर आप हिमाचल जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको वहां की ये 9 स्थानीय शाकाहारी व्यंजन जरूर ट्राई करने चाहिए। इन हिमाचली डिशेज का स्वाद आपके ट्रिप को यादगार बना देगा। मदरा (Madra) (Picture Courtesy: Instagram) मदरा हिमाचल की सबसे मशहूर व्यंजनों में से एक है, खासकर चंबा और कांगड़ा क्षेत्र में। यह दही से बनी एक करी है, जिसमें छोले या राजमा को कोपरा और मसालों के साथ पकाया जाता है। यह धाम के भोजन का अहम हिस्सा है और अपने मलाईदार स्वाद के लिए जाना जाता है।

बबरू (Babru) (Picture Courtesy: Instagram) कुल्लू और मनाली की यह डिश हिमाचल की स्टफ कचौरी का एक रूप है। काले चने के पेस्ट को आटे में भरकर तला जाता है। नाश्ते में या चाय के साथ परोसे जाने वाले बबरू का स्वाद अनोखा होता है।

धाम (Dham) (Picture Courtesy: Instagram) धाम एक पारंपरिक त्योहारी भोजन है जिसे विशेष अवसरों पर तैयार किया जाता है। यह पूरा शाकाहारी थाली होती है जिसमें मदरा, राजमा, खट्टी-मीठी कड़ी, चावल, दही और मीठा चावल (मित्था) शामिल होता है। धाम हिमाचल के त्योहारों में खास महत्व रखता है।

पतंडे (Patande) (Picture Courtesy: Instagram) चंबा जिले की यह डिश "हिमाचली पैनकेक" के नाम से मशहूर है। गेहूं के आटे से बने पतले पैनकेक को घी में तला जाता है और गुड़ या शहद के साथ परोसा जाता है। यह सर्दियों का काफी पसंद किया जाने वाला नाश्ता है।

मित्था (Mittha) (Picture Courtesy: Instagram) यह मीठा चावल धाम का अहम हिस्सा है। चावल को घी, गुड़, सूखे मेवे और इलायची के साथ पकाया जाता है। इसकी खुशबू, स्वाद और बनावट इसे बेहद खास बनाती है। खट्टा चना (Khatta Chana) (Picture Courtesy: Instagram) हिमाचल की यह सिंपल, लेकिन टेस्टी डिश काले चने को टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और मसालों के साथ पकाकर तैयार की जाती है। इसमें खटास आमतौर पर अमचूर या टमाटर से आती है। यह स्थानीय लोगों का पसंदीदा साइड डिश है।

अक्तोरी (Aktori) (Picture Courtesy: Instagram) लाहौल-स्पीति की यह अनोखी डिश बकव्हीट के आटे से तैयार की जाती है। बकव्हीट के आटे को दूध और अखरोट के साथ मिलाकर पैनकेक की तरह पकाया जाता है। ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में उगने वाले बकव्हीट की खासियत इसके स्वाद में झलकती है।