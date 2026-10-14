नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंदमाता के लिए बनाएं केले का हलवा, बहुत आसान है इस मिठाई की रेसिपी

1 सबसे पहले केले के छिलके उतार लें और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

2 इसके बाद किसी चम्मच या मैशर की मदद से केलों को अच्छी तरह मैश कर लें, ताकि उसमें कोई गांठ न रहे।

3 अब एक भारी तले की कड़ाही या पैन लें और उसमें एक बड़ा चम्मच शुद्ध देसी घी गर्म करें। घी गर्म होने पर इसमें कटे हुए काजू और बादाम डालें और उन्हें भून लें।

4 इन भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को निकालकर एक प्लेट में रख लें।

5 अब इसी घी में मैश किए हुए केले डालें और इन्हें लगातार चलाते हुए 5-7 मिनट तक भूनें।

6 जब केला भुन जाए, तब इसमें चीनी या गुड़ और आधा कप दूध डालकर लगातार चलाते रहें, ताकि मिश्रण कड़ाही में चिपके नहीं।

7 गुड़ या चीनी के पिघलने तक इसे धीमी आंच पर पकाते रहें।

8 जब हलवा कड़ाही छोड़ने लगे और घी अलग दिखने लगे, तब इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर मिला लें और गैस बंद कर दें।