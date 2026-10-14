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नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंदमाता के लिए बनाएं केले का हलवा, बहुत आसान है इस मिठाई की रेसिपी

By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
Published: Wed, 14 Oct 2026 06:00 PM (IST)

नवरात्र के छठे दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। मां स्कंदमाता को केले से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है।

नवरात्र के छठे दिन के लिए भोग (AI Generated Image)

नवरात्र के छठे दिन के लिए भोग (AI Generated Image)

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र का पांचवा दिन मां स्कंदमाता को समर्पित है। भगवान कार्तिकेय का नाम स्कंद है और उनकी माता होने के कारण देवी के इस स्वरूप को स्कंदमाता कहा जाता है। 

माना जाता है कि मां स्कंदमाता को केले का भोग काफी प्रिय होता है। इसलिए नवरात्र के छठे दिन के भोग में केला या उससे बनी किसी मिठाई को शामिल करना चाहिए। स्कंदमाता के भोग के लिए आप केले का हलवा बना सकते हैं। आइए जानें केले का हलवा बनाने की रेसिपी।

केले का हलवा रेसिपी

कुल समय : 20 mins
तैयारी का समय : 5 mins
पकाने का समय :15 mins
कोर्स : Desserts
कैलोरी :
सर्विंग : 2 लोगों के लिए
व्यंजन : Indian

केले का हलवा बनाने के लिए सामग्री:

  • पके हुए केले- 3 से 4 मध्यम आकार के
  • शुद्ध देसी घी- 3 से 4 बड़े चम्मच
  • चीनी या गुड़- आधा कप
  • काजू और बादाम- 10-12
  • किशमिश- 1 से 2 बड़े चम्मच
  • इलायची पाउडर- आधा छोटा चम्मच
  • दूध- आधा कप

केले का हलवा बनाने की विधि:

1

सबसे पहले केले के छिलके उतार लें और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

2

इसके बाद किसी चम्मच या मैशर की मदद से केलों को अच्छी तरह मैश कर लें, ताकि उसमें कोई गांठ न रहे।

3

अब एक भारी तले की कड़ाही या पैन लें और उसमें एक बड़ा चम्मच शुद्ध देसी घी गर्म करें। घी गर्म होने पर इसमें कटे हुए काजू और बादाम डालें और उन्हें भून लें।

4

इन भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को निकालकर एक प्लेट में रख लें।

5

अब इसी घी में मैश किए हुए केले डालें और इन्हें लगातार चलाते हुए 5-7 मिनट तक भूनें।

6

जब केला भुन जाए, तब इसमें चीनी या गुड़ और आधा कप दूध डालकर लगातार चलाते रहें, ताकि मिश्रण कड़ाही में चिपके नहीं।

7

गुड़ या चीनी के पिघलने तक इसे धीमी आंच पर पकाते रहें।

8

जब हलवा कड़ाही छोड़ने लगे और घी अलग दिखने लगे, तब इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर मिला लें और गैस बंद कर दें।

9

केले का हलवा तैयार है। इसे एक कटोरी में निकालें और मां स्कंदमाता को भोग लगाएं।