अष्टमी पर मां महागौरी को लगाएं उनकी प्रिय मिठाई का भोग; नोट कर लें मुंह में घुलने वाली नारियल बर्फी की रेसिपी

1 सबसे पहले एक कड़ाही में एक चम्मच शुद्ध घी गर्म करें और उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें।

2 गैस को मध्यम आंच पर रखते हुए नारियल को 2-3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भूनें। इतना नहीं भूनना है कि नारियल का रंग बदलने लगे, सिर्फ कच्चापन खत्म करना है।

3 अब भूने हुए नारियल में दूध और चीनी मिलाकर मध्यम आंच पर दूध पूरी तरह सूखने तक पकाएं। बीच-बीच में इसे चलाते रहें, ताकि नारियल नीचे से जले न।

4 जब ये मिश्रण कड़ाही छोड़ने लगे और गूंथे हुए आटे की तरह एक जगह इकट्ठा होने लगे, तब इसमें इलायची पाउडर और एक चम्मच घी डालकर अच्छी तरह मिला लें।

5 अब एक थाली को घी लगाकर चिकना कर दें और इस तैयार मिश्रण को इस थाली में एक समान रूप से फैला दें और चम्मच से समतल कर दें।

6 अब इस मिश्रण के ऊपर कटे हुए बादाम और पिस्ता छिड़कें और हल्के हाथों से दबा दें, ताकि बर्फी में अच्छी तरह सेट हो जाए।

7 इसे एक-दो घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दें। जब ये मिश्रण पूरी तरह ठंडी हो जाए, तो इसे अपनी पसंद के आकार में चाकू से काट लें।