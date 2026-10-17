अष्टमी पर मां महागौरी को लगाएं उनकी प्रिय मिठाई का भोग; नोट कर लें मुंह में घुलने वाली नारियल बर्फी की रेसिपी
अष्टमी पर मां महागौरी को चढ़ाएं नारियल की बर्फी का भोग। इस मिठाई की रेसिपी काफी आसान है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। माना जाता है मां महागौरी को नारियल या उससे बनी मिठाई का भोग बहुत प्रिय होता है। इसलिए अष्टमी के दिन लोग नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना पसंद करते हैं। आप भी अष्टमी के शुभ अवसर पर मां के लिए नारियल की बर्फी का भोग बना सकते हैं। आइए जानें नारियल की स्वादिष्ट बर्फी बनाने की रेसिपी।