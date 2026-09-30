सिर्फ लिट्टी-चोखा ही नहीं, बिहार की इस स्पेशल मिठाई ‘माकुटी’ का भी है खास जलवा; नोट कर लें आसान रेसिपी

1 सबसे पहले मूंग दाल और चावल को अच्छी तरह पानी से धो लें और 30 मिनट के लिए भिगोकर रख दें।

2 अब इन्हें पानी से निकालकर एक कुकर में डालें और एक कप पानी डालकर मीडियम आंच पर 2-3 सीटी आने तक पकाएं।

3 इसके बाद पके हुए दाल और चावल को ठंडा करके मिक्सी में दरदरा पीस लें।

4 अब एक भारी तले की कड़ाही लें और इसमें एक लीटर फुल क्रीम मिल्क डालें और मध्यम आंच पर उबलने दें। जब दूध में उबाल आ जाए, तो आंच को धीमा कर दें और इसे 8-10 मिनट पकने दें, ताकि दूध गाढ़ा हो जाए।

5 अब इस उबलते हुए दूध में पिसा हुआ मूंग दाल और चावल का पेस्ट डालें और लगातार चलाते रहें।

6 इस मिश्रण को धीमी आंच पर 15-20 मिनट तक पकने दें। इसे बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि दूध तली में चिपके नहीं।

7 जब मिश्रण और गाढ़ा होने लगे, तब इसमें चीनी, केसर वाला दूध और इलायची पाउडर डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें भूने हुए ड्राई फ्रूट्स को काटकर डालें और गैस बंद कर दें।