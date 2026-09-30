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सिर्फ लिट्टी-चोखा ही नहीं, बिहार की इस स्पेशल मिठाई ‘माकुटी’ का भी है खास जलवा; नोट कर लें आसान रेसिपी

By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
Published: Wed, 30 Sep 2026 12:20 PM (IST)

बिहार का डिजर्ट माकुटी खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। इसे मूंग दाल और चावल से बनाया जाता है।

कैसे बनाएं बिहार का स्पेशल माकुटी? (AI Generated Image)

कैसे बनाएं बिहार का स्पेशल माकुटी? (AI Generated Image)

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार का खाना सिर्फ लिट्टी-चोखा या खाजा तक सीमित नहीं है। यहां और भी कई पकवान मिलते हैं, जिनका स्वाद आप एक बार चख लेंगे, तो बार-बार खाने की डिमांड करेंगे। ऐसी ही एक डिश है माकुटी। माकुटी एक स्वीट डिश है, जिसे मूंग दाल, दूध और चावल से बनाया जाता है। 

ये डिश बिहार में शादी-ब्याह जैसे अवसरों पर बनाई जाती है और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। ये स्वाद में फिरनी और खीर का मिला-जुला रूप लगती है। अगर आप इस स्पेशल और स्वादिष्ट डिश का स्वाद लेना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी रेसिपी। इसकी रेसिपी फॉलो करके आप बहुत आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। 

माकुटी रेसिपी

कुल समय : 70 mins
तैयारी का समय : 40 mins
पकाने का समय :30 mins
कोर्स : Desserts
कैलोरी :
सर्विंग : 2 लोगों के लिए
व्यंजन : Indian

माकुटी बनाने के लिए सामग्री:

  • मूंग दाल- 1/2 कप
  • बासमती टुकड़ा चावल- 2 बड़े चम्मच
  • फूल क्रीम दूध- 1 लीटर
  • चीनी- 3/4 कप
  • दूध में भीगे केसर के धागे- 10-12
  • इलायची पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच
  • काजू और बादाम- 2 बड़े चम्मच
  • पिस्ता- 1 बड़ा चम्मच
  • घी- 1 बड़ा चम्मच

माकुटी बनाने की विधि:

1

सबसे पहले मूंग दाल और चावल को अच्छी तरह पानी से धो लें और 30 मिनट के लिए भिगोकर रख दें।

2

अब इन्हें पानी से निकालकर एक कुकर में डालें और एक कप पानी डालकर मीडियम आंच पर 2-3 सीटी आने तक पकाएं।

3

इसके बाद पके हुए दाल और चावल को ठंडा करके मिक्सी में दरदरा पीस लें।

4

अब एक भारी तले की कड़ाही लें और इसमें एक लीटर फुल क्रीम मिल्क डालें और मध्यम आंच पर उबलने दें। जब दूध में उबाल आ जाए, तो आंच को धीमा कर दें और इसे 8-10 मिनट पकने दें, ताकि दूध गाढ़ा हो जाए।

5

अब इस उबलते हुए दूध में पिसा हुआ मूंग दाल और चावल का पेस्ट डालें और लगातार चलाते रहें।

6

इस मिश्रण को धीमी आंच पर 15-20 मिनट तक पकने दें। इसे बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि दूध तली में चिपके नहीं।

7

जब मिश्रण और गाढ़ा होने लगे, तब इसमें चीनी, केसर वाला दूध और इलायची पाउडर डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें भूने हुए ड्राई फ्रूट्स को काटकर डालें और गैस बंद कर दें।

8

माकुटी को सर्व करने से पहले थोड़ा ठंडा कर लें। इसके बाद एक कटोरी में निकालकर ऊपर से पिस्ता से गार्निश करें और सर्व करें।