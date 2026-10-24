खाकर कोई नहीं बता पाएगा कि ये ब्रेड से बने हैं! इस रेसिपी से घर पर बनाएं मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन
फेसिटव सीजन में मीठे में कुछ क्विक और टेस्टी बनाना है, तो ब्रेड गुलाब जामुन बहुत अच्छा ऑप्शन हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों का सीजन चल रहा है। ऐसे में बाहर की मिठाइयों में मिलावट का डर बढ़ जाता है, लेकिन बिना मिठाइयों के त्योहार भी अधूरा लगता है। ऐसे में आप चाहें, तो अपने घर पर ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन बना सकते हैं। कई लोगों को ये काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि इसका आटा बनाना पड़ता है।
लेकिन आप चाहें, तो ब्रेड से भी उतने ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन बना सकते हैं। इसके स्वाद से आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये गुलाब जामुन ब्रेड से बनाए गए हैं। आइए जानें गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी।