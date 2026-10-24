खाकर कोई नहीं बता पाएगा कि ये ब्रेड से बने हैं! इस रेसिपी से घर पर बनाएं मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन

1 सबसे पहले चाशनी बनाने के लिए एक पैन में 2 कप चीनी और डेढ़ कप पानी डालकर गैस पर मध्यम आंच पर उबलने के लिए रखें।

2 जब चीनी पूरी तरह घुल जाए, तब इसमें कुटी हुई इलायची और केसर के धागे मिला दें और इसे तब तक पकाएं जब तक वो हल्की चिपचिपी न हो जाए।

3 इसके बाद इसमें नींबू की कुछ बूंदे मिलाएं और ढककर रख दें।

4 अब ब्रेड के स्लाइस लें और चाकू की मदद से उनके भूरे किनारे काट कर अलग कर दें।

5 अब इन टुकड़ों को एक बड़े बर्तन में हाथों से छोटा-छोटा तोड़ लें और मिक्सर में डालकर हल्का सा पीस लें।

6 इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा करके दूध मिलाना शुरू करें और हाथों से गूंथते हुए एक चिकना और नरम आटा तैयार करें।

7 इस तैयार आटे से छोटे-छोटे बॉल्स बना लें। बॉल्स बनाते समय हाथों पर थोड़ा घी लगा लें, ताकि बॉल्स में दरारें न पड़ें।

8 अब एक कड़ाही में मध्यम आंच पर घी या रिफाइंड तेल गर्म करें। तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना गुलाब जामुन बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे।

9 इसके बाद कड़ाही में धीरे-धीरे गुलाब जामुन डालें और कलछी से तेल को चारों तरफ हिलाते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी से मध्यम आंच पर तलें।

10 तली हुई गुलाब जामुनों को कड़ाही से निकालकर सीधे हल्की गर्म चाशनी में डाल दें।

11 इन्हें कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए चाशनी में डूबा रहने दें, ताकि चाशनी गुलाब जामुन के अंदर तक अच्छी तरह समा जाए।