अब न टूटेंगे, न पैन में चिपकेंगे! जानिए बिना तेल के एकदम क्रिस्पी वेज कटलेट बनाने का आसान सीक्रेट
आलू के कटलेट बेहतरीन स्नैक्स हैं, जिन्हें कम समय में बनाया जा सकता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल हेल्दी खाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन स्वाद से समझौता करना किसी को पसंद कहां होता है। ऐसे में ऑयल फ्री कटलेट एक बेस्ट ऑप्शन है, जो स्वाद और सेहत दोनों का सही संतुलन बनाए रखता है।
अक्सर बिना तेल के कटलेट बनाने में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे टूट जाते हैं या पैन में फैल जाते हैं। लेकिन सही तकनीक और सही सामग्री को लेकर आप आसानी से परफेक्ट, क्रिस्पी और नॉन-स्टिकी कटलेट बना सकते हैं। आइए जानें इसकी आसान रेसिपी।