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अब न टूटेंगे, न पैन में चिपकेंगे! जानिए बिना तेल के एकदम क्रिस्पी वेज कटलेट बनाने का आसान सीक्रेट

By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
Published: Tue, 13 Oct 2026 07:30 PM (IST)

आलू के कटलेट बेहतरीन स्नैक्स हैं, जिन्हें कम समय में बनाया जा सकता है।

बिना तेल के बनाएं आलू के कटलेट (AI Generated Image)

बिना तेल के बनाएं आलू के कटलेट (AI Generated Image)

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल हेल्दी खाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन स्वाद से समझौता करना किसी को पसंद कहां होता है। ऐसे में ऑयल फ्री कटलेट एक बेस्ट ऑप्शन है, जो स्वाद और सेहत दोनों का सही संतुलन बनाए रखता है। 

अक्सर बिना तेल के कटलेट बनाने में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे टूट जाते हैं या पैन में फैल जाते हैं। लेकिन सही तकनीक और सही सामग्री को लेकर आप आसानी से परफेक्ट, क्रिस्पी और नॉन-स्टिकी कटलेट बना सकते हैं। आइए जानें इसकी आसान रेसिपी।


आलू कटलेट रेसिपी

कुल समय : 15 mins
तैयारी का समय : 5 mins
पकाने का समय :10 mins
कोर्स : Snacks
कैलोरी :
सर्विंग : 2 लोगों के लिए
व्यंजन : Others

आलू कटलेट बनाने के लिए सामग्री:

  • उबले हुए आलू- 4-5 (मैश किए हुए)
  • गाजर,मटर,बीन्स- डेढ़ कप (उबली हुई)
  • ब्रेड क्रम्ब्स या सूजी- 1 कप
  • अदरक-लहसुन पेस्ट- 1 चम्मच
  • हरी मिर्च- 2 (बारीक कटी)
  • धनिया पत्ती- 2 बड़े चम्मच
  • नमक- स्वादानुसार
  • काली मिर्च/गरम मसाला-1 छोटा चम्मच
  • कॉर्नफ्लोर या बेसन- 2 बड़े चम्मच

आलू कटलेट बनाने की विधि:

1

सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैश किए हुए आलू और उबली सब्जियां डालें।

2

अब इसमें अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स करें।

3

इसके बाद इसमें ब्रेड क्रम्ब्स या सूजी डालें, जिससे मिश्रण बाइंड हो जाए और कटलेट टूटे नहीं।

4

अब कॉर्नफ्लोर या बेसन मिलाकर मिक्सचर को थोड़ा सख्त बनाएं। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि यही कटलेट को टूटने से रोकता है।

5

अब तैयार मिश्रण से छोटे-छोटे टिक्की के आकार के कटलेट बना लें।

6

इसके बाद एक नॉन-स्टिक तवा या पैन को हल्का गर्म करें और बिना तेल के कटलेट को पैन पर रखें और धीमी आंच पर सेकें।

7

ध्यान रखें कि जल्दी पलटने की कोशिश न करें, वरना कटलेट टूट सकते हैं। जब एक साइड गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए, तब धीरे से पलटें। दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लें।

8

अगर आपके पास एयर फ्रायर है, तो 180°C पर 10-12 मिनट तक एयर फ्राय करके भी इन्हें बना सकते हैं।

9

इन हेल्दी कटलेट को हरी चटनी, दही डिप या टोमैटो सॉस के साथ सर्व करें।