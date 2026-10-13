अब न टूटेंगे, न पैन में चिपकेंगे! जानिए बिना तेल के एकदम क्रिस्पी वेज कटलेट बनाने का आसान सीक्रेट

1 सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैश किए हुए आलू और उबली सब्जियां डालें।

2 अब इसमें अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स करें।

3 इसके बाद इसमें ब्रेड क्रम्ब्स या सूजी डालें, जिससे मिश्रण बाइंड हो जाए और कटलेट टूटे नहीं।

4 अब कॉर्नफ्लोर या बेसन मिलाकर मिक्सचर को थोड़ा सख्त बनाएं। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि यही कटलेट को टूटने से रोकता है।

5 अब तैयार मिश्रण से छोटे-छोटे टिक्की के आकार के कटलेट बना लें।

6 इसके बाद एक नॉन-स्टिक तवा या पैन को हल्का गर्म करें और बिना तेल के कटलेट को पैन पर रखें और धीमी आंच पर सेकें।

7 ध्यान रखें कि जल्दी पलटने की कोशिश न करें, वरना कटलेट टूट सकते हैं। जब एक साइड गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए, तब धीरे से पलटें। दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लें।

8 अगर आपके पास एयर फ्रायर है, तो 180°C पर 10-12 मिनट तक एयर फ्राय करके भी इन्हें बना सकते हैं।