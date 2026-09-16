एक भी नींबू कचरे में फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी! हफ्तों तक फ्रेश रखने के लिए स्टोरेज के ये 6 तरीके आएंगे काम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रसोई में नींबू का कितना महत्व है, यह हम सब जानते हैं। सलाद का स्वाद बढ़ाना हो, दाल में खटास लानी हो या फिर चटपटी चटनी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बनाने हों- नींबू हर जगह जरूरी है। हालांकि, सबसे बड़ी परेशानी तब आती है जब कुछ ही दिनों में ये नींबू सूखने, गलने या सड़ने लगते हैं और मजबूरी में हमें इन्हें फेंकना पड़ जाता है।

दरअसल, यह समस्या नींबू को सही तरीके से स्टोर न करने की वजह से होती है। पर अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ बेहद आसान और घरेलू तरीकों की मदद से आप नींबू को कई हफ्तों तक एकदम ताजा और रसदार बनाए रख सकते हैं। आइए जानते हैं ये कमाल के उपाय।

फ्रिज में एयरटाइट डिब्बे या जिप-लॉक बैग का इस्तेमाल नींबू को लंबे समय तक फ्रेश रखने का यह सबसे सरल उपाय है। आप इन्हें किसी एयरटाइट कंटेनर या जिप-लॉक बैग में डालकर फ्रिज में रख दें। इससे नींबू की प्राकृतिक नमी बरकरार रहती है और वे लगभग 2 से 3 हफ्तों तक न तो सूखते हैं और न ही खराब होते हैं।

पानी में डुबोकर रखने की ट्रिक अगर आप नींबू को और भी ज्यादा दिनों तक रसीला बनाए रखना चाहते हैं, तो एक बाउल में पानी भरें और नींबुओं को उसमें पूरी तरह डुबोकर फ्रिज में रख दें। बस ध्यान रहे कि हर 2-3 दिन में आपको यह पानी बदलते रहना है। इस तरीके से नींबू बिल्कुल नहीं सूखते और उनका रस सुरक्षित रहता है।

सरसों के तेल की हल्की परत यह एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा है। नींबू को स्टोर करने से ठीक पहले उन पर सरसों के तेल की एक बहुत ही हल्की सी परत लगा दें। तेल की यह परत नींबू को सीधे हवा और नमी के संपर्क में आने से रोकती है, जिससे उनके जल्दी खराब होने की गुंजाइश खत्म हो जाती है।

पेपर टॉवल में लपेटकर रखें आप नींबुओं को पेपर टॉवल में भी लपेट सकते हैं। इसके बाद इन्हें किसी डिब्बे या बैग में डालकर फ्रिज में रख दें। पेपर टॉवल की खासियत यह है कि यह अतिरिक्त नमी को सोख लेता है, जिससे नींबू गलने और सड़ने से बच जाते हैं और लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं।

रस निकालकर आइस क्यूब्स बनाएं कई बार घर में एक साथ बहुत सारे नींबू आ जाते हैं और उन्हें जल्दी इस्तेमाल कर पाना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनका रस निकाल लें और आइस ट्रे में डालकर फ्रीजर में जमा दें। जब भी जरूरत हो, एक-एक क्यूब निकालें और इस्तेमाल करें। इससे नींबू का स्वाद और उसका पोषण दोनों एकदम सुरक्षित रहते हैं।