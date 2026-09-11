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पहली बार में ही बनेगी एकदम परफेक्ट महाराष्ट्रीयन 'पूरन पोली', गणेश चतुर्थी पर जरूर ट्राई करें ये रेसिपी

By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
Published: Fri, 11 Sep 2026 03:32 PM (IST)

गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरन पोली का भोग भी बना सकते हैं। ये डिश बहुत स्वादिष्ट होती है।

कैसे बनाएं पूरन पोली? (AI Generated Image)

कैसे बनाएं पूरन पोली? (AI Generated Image)

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान श्री गणेश के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान देश में जगह-जगह पर गणेश पंडाल लगते हैं, जिनमें बप्पा की भव्य मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। भक्त बप्पा की मूर्ति घर भी लाते हैं और उनकी पूजा-अर्चना करते हैं और भोग लगाते हैं। 

महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का अनोखा ही रूप देखने को मिलता है। ऐसा जोश और उल्लास और कहीं देखने को नहीं मिलता। भोग में बप्पा को सबसे प्रिय मोदक हैं, लेकिन इसके साथ और भी कई चीजों का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें, तो महाराष्ट्र की मशहूर डिश पूरन पोली को भी बप्पा को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। 

पूरन पोली एक मीठी डिश होती है, जो बाहर से देखने में पराठे जैसी लगती है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट होती है। पूरन पोली बनाना भी काफी आसान है। आइए जानें बप्पा को भोग लगाने के लिए पूरन पोली बनाने की रेसिपी। 

पूरन पोली रेसिपी

कुल समय : 90 mins
तैयारी का समय : 10 mins
पकाने का समय :80 mins
कोर्स : Desserts
कैलोरी :
सर्विंग : 2 लोगों के लिए
व्यंजन : Indian

पूरन पोली बनाने के लिए सामग्री:

  • स्टफिंग के लिए
  • चने की दाल- 1 कप
  • गुड़- 1 कप
  • हरी इलायची पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच
  • जायफल पाउडर- 1/4 छोटा चम्मच
  • घी- 1 से 2 बड़े चम्मच
  • आटा के लिए
  • गेहूं का आटा- 2 कप
  • हल्दी पाउडर- 1/4 छोटा चम्मच
  • तेल या घी- 2 बड़े चम्मच
  • चुटकीभर नमक

पूरन पोली बनाने की विधि:

1

सबसे पहले चने की दाल को धोकर कुकर में पानी डालकर 3-4 सीटी आने तक अच्छी तरह पका लें। दाल इतनी नरम होनी चाहिए कि हाथ से मसलने पर आसानी से मैश हो जाए।

2

इसके बाद दाल को पानी से निकालकर अलग रख लें।

3

अब एक कड़ाही में घी गर्म करें और उसमें पकी हुई चने की दाल और कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालें और धीमी आंच पर तब तक पकाएं, जब तक गुड़ पूरी तरह पिघल न जाए।

4

थोड़ी देर बाद ये मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा। तब इसमें इलायची और जायफल पाउडर डालकर मिलाएं और गैस बंद कर दें।

5

अब एक बर्तन में गेहूं का आटा, हल्दी, नमक और दो चम्मच तेल मिलाएं और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए बहुत ही नरम आटा गूंध लें।

6

इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाकर 20-25 मिनट के लिए ढककर रख दें।

7

इसके बाद आटे को एक बार और मल लें और बराबर आकार की लोइयां तोड़ लें।

8

आटे की एक लोई लें और उसे थोड़ा-सा बेल लें। इसके बीच में पूरन की स्टफिंग रखें और आटे को पूरी तरह बंद करें और सूखा आटा लगाकर रोटी की तरह बेल लें।

9

तवे को गर्म करें और पूरन पोली को तवे पर डालें और दोनों तरफ घी लगाकर सेक लें। पूरन पोली बनकर तैयार है।