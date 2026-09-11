पहली बार में ही बनेगी एकदम परफेक्ट महाराष्ट्रीयन 'पूरन पोली', गणेश चतुर्थी पर जरूर ट्राई करें ये रेसिपी

1 सबसे पहले चने की दाल को धोकर कुकर में पानी डालकर 3-4 सीटी आने तक अच्छी तरह पका लें। दाल इतनी नरम होनी चाहिए कि हाथ से मसलने पर आसानी से मैश हो जाए।

2 इसके बाद दाल को पानी से निकालकर अलग रख लें।

3 अब एक कड़ाही में घी गर्म करें और उसमें पकी हुई चने की दाल और कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालें और धीमी आंच पर तब तक पकाएं, जब तक गुड़ पूरी तरह पिघल न जाए।

4 थोड़ी देर बाद ये मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा। तब इसमें इलायची और जायफल पाउडर डालकर मिलाएं और गैस बंद कर दें।

5 अब एक बर्तन में गेहूं का आटा, हल्दी, नमक और दो चम्मच तेल मिलाएं और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए बहुत ही नरम आटा गूंध लें।

6 इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाकर 20-25 मिनट के लिए ढककर रख दें।

7 इसके बाद आटे को एक बार और मल लें और बराबर आकार की लोइयां तोड़ लें।

8 आटे की एक लोई लें और उसे थोड़ा-सा बेल लें। इसके बीच में पूरन की स्टफिंग रखें और आटे को पूरी तरह बंद करें और सूखा आटा लगाकर रोटी की तरह बेल लें।