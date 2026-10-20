मछली-चावल ही नहीं, बंगाली वेज खाने का भी कोई जवाब नहीं! इस आसान रेसिपी से बनाएं स्वादिष्ट ‘लबरा’

1 सबसे पहले सभी सब्जियों को अच्छी तरह धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें। साथ ही, कद्दू, आलू, बैंगन और गोभी को पानी में भिगोकर रख लें।

2 अब एक भारी तले की कड़ाही में सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह गर्म करें जब तक कि धुआं न निकलने लगे।

3 अब इसमें पंचफोरन, सूखी लाल मिर्च और तेजपत्ते का तड़का दें। जब मसाले चटकने लगें, तब इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर कुछ सेकंड के लिए भूनें।

4 अब कड़ाही में सबसे पहले आलू, गोभी और कद्दू डालें और इन्हें तेल और मसालों के साथ 2-3 मिनट तक भूनें। इसके बाद बैंगन, मटर और हरी सब्जियां भी मिला दें।

5 अब सब्जियों में हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं।

6 अब कड़ाही को ढककर धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक पकने दें। बीच-बीच में चलाते रहें ताकि सब्जियां नीचे से जले नहीं।

7 जब सभी सब्जियां अच्छी तरह गल जाएं और एक गाढ़ा मिश्रण बन जाए, तब इसमें थोड़ा सा चीनी और लास्ट में एक चम्मच घी डालकर अच्छी तरह मिला लें।