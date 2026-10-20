मछली-चावल ही नहीं, बंगाली वेज खाने का भी कोई जवाब नहीं! इस आसान रेसिपी से बनाएं स्वादिष्ट ‘लबरा’
बंगाली डिश लबरा खाने में काफी स्वादिष्ट होती है। इसे बनाने की रेसिपी भी काफी आसान होती है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बंगाली खाना सिर्फ रसोगुल्ला या मछली-चावल तक सीमित नहीं है। बंगाल के शाकाहारी व्यंजनों में लबरा भी शामिल है। दुर्गा पूजा या किसी खास आयोजन पर ये डिश जरूर बनाई जाती है, जिसे बंगाली घरों में बड़े चाव से खाया जाता है।
अगर आप भी इस खास डिश को ट्राई करना चाहते हैं, तो आइए जानें लबरा बनाने की रेसिपी।