    अब बच्चे भी करेंगे करेला खाने की जिद! कड़वापन हटाने के लिए आजमाएं ये 5 सीक्रेट तरीके

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:57 PM (IST)

    करेले का नाम सुनते ही बहुत से लोग, खासकर बच्चे, नाक-मुंह सिकोड़ने लगते हैं। यह सच है कि करेला कड़वा होता है, लेकिन सेहत के लिए यह किसी सुपरफूड से कम नहीं है। यह शुगर लेवल कंट्रोल करता है और पाचन को ठीक रखता है। पर सवाल यह है कि इसकी कड़वाहट को कैसे दूर करें ताकि आपके बच्चे भी इसे मजे से खा सकें? आइए जानते हैं।  

    करेले का कड़वापन दूर करने में काम आएंगे 5 टिप्स (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। करेले का नाम सुनते ही क्या आपके बच्चे सीधे डाइनिंग टेबल से भाग खड़े होते हैं? क्या आप भी थक चुकी हैं यह सोचकर कि इस पोषण के पावरहाउस सब्जी को टेस्टी कैसे बनाया जाए? अगर हां, तो अच्छी खबर यह है कि अब आपको अपने बच्चों को जबरदस्ती करेला खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास कुछ ऐसे अचूक और सदियों पुराने किचन 'सीक्रेट्स' हैं, जो करेले के कड़वेपन को जादू की तरह गायब कर देंगे।

    Remove Bitterness from Karela

    नमक का इस्तेमाल

    यह सबसे पुराना और सबसे असरदार तरीका है। करेले की कड़वाहट दूर करने के लिए नमक का इस्तेमाल एक अचूक नुस्खा है। इसके लिए करेले को अच्छी तरह धोकर, छीलकर (अगर चाहें तो) और काटकर उस पर अच्छी मात्रा में नमक छिड़क दें। फिर इसे लगभग 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें।

    नमक करेले के अंदर का सारा कड़वा रस बाहर निकाल देगा। बाद में, करेले को साफ पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धो लें और निचोड़ लें। आप देखेंगे कि कड़वाहट बहुत हद तक कम हो गई है।

    दही या छाछ का कमाल

    क्या आप जानते हैं कि दही या छाछ भी करेले की कड़वाहट को कम कर सकता है? ये चीजें करेले के कड़वेपन को संतुलित करती हैं। ऐसे में, करेले को टुकड़ों में काटकर या छीलकर (भरवां करेले के लिए) दही या छाछ (मट्ठे) में 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दें।

    दही में भिगोने के बाद, इसे सादे पानी से धो लें। दही की खटास और मलाईदारपन करेले के स्वाद को बहुत बेहतर बना देता है, और कड़वाहट कम हो जाती है।

    नींबू और हल्दी का 'खट्टा-मीठा' मिश्रण

    नींबू की खटास और हल्दी का रंग, दोनों मिलकर करेले के कड़वेपन को काटते हैं। इसके लिए, कटे हुए करेले पर नींबू का रस और थोड़ी-सी हल्दी लगाकर 15-20 मिनट के लिए मैरीनेट करें।

    नींबू कड़वेपन को दबाता है, और हल्दी करेले को एक सुंदर रंग देती है। पकाने से पहले इसे धो लें।

    उबालने का आसान तरीका

    अगर आपको जल्दी है और आप कड़वाहट को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, तो यह तरीका अपनाएं। एक बर्तन में पानी उबालें, उसमें थोड़ा नमक डालें और कटे हुए करेले को 5-7 मिनट के लिए उबाल लें।

    उबालने से करेले का कड़वापन पानी में निकल जाता है। उबालने के बाद, करेले को तुरंत ठंडे पानी से धो लें और फिर सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करें। यह उन्हें जल्दी पकने में भी मदद करता है।

    प्याज और मसालों की ज्यादा मात्रा

    सब्जी बनाते समय, अगर आप कुछ चीजों की मात्रा बढ़ा दें तो भी करेले का असली स्वाद दब जाता है। करेले की सब्जी में प्याज और मसालों की मात्रा बढ़ाएं। खासकर प्याज, लहसुन और अमचूर पाउडर (सूखे आम का पाउडर) का इस्तेमाल ज्यादा करें।

    प्याज और मसाले सब्जी को गहरा और तीखा स्वाद देते हैं, जिससे करेले का कड़वा स्वाद महसूस नहीं होता।

