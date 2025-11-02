अब बच्चे भी करेंगे करेला खाने की जिद! कड़वापन हटाने के लिए आजमाएं ये 5 सीक्रेट तरीके

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। करेले का नाम सुनते ही क्या आपके बच्चे सीधे डाइनिंग टेबल से भाग खड़े होते हैं? क्या आप भी थक चुकी हैं यह सोचकर कि इस पोषण के पावरहाउस सब्जी को टेस्टी कैसे बनाया जाए? अगर हां, तो अच्छी खबर यह है कि अब आपको अपने बच्चों को जबरदस्ती करेला खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास कुछ ऐसे अचूक और सदियों पुराने किचन 'सीक्रेट्स' हैं, जो करेले के कड़वेपन को जादू की तरह गायब कर देंगे।

नमक का इस्तेमाल यह सबसे पुराना और सबसे असरदार तरीका है। करेले की कड़वाहट दूर करने के लिए नमक का इस्तेमाल एक अचूक नुस्खा है। इसके लिए करेले को अच्छी तरह धोकर, छीलकर (अगर चाहें तो) और काटकर उस पर अच्छी मात्रा में नमक छिड़क दें। फिर इसे लगभग 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें।

नमक करेले के अंदर का सारा कड़वा रस बाहर निकाल देगा। बाद में, करेले को साफ पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धो लें और निचोड़ लें। आप देखेंगे कि कड़वाहट बहुत हद तक कम हो गई है। दही या छाछ का कमाल क्या आप जानते हैं कि दही या छाछ भी करेले की कड़वाहट को कम कर सकता है? ये चीजें करेले के कड़वेपन को संतुलित करती हैं। ऐसे में, करेले को टुकड़ों में काटकर या छीलकर (भरवां करेले के लिए) दही या छाछ (मट्ठे) में 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दें।

दही में भिगोने के बाद, इसे सादे पानी से धो लें। दही की खटास और मलाईदारपन करेले के स्वाद को बहुत बेहतर बना देता है, और कड़वाहट कम हो जाती है। नींबू और हल्दी का 'खट्टा-मीठा' मिश्रण नींबू की खटास और हल्दी का रंग, दोनों मिलकर करेले के कड़वेपन को काटते हैं। इसके लिए, कटे हुए करेले पर नींबू का रस और थोड़ी-सी हल्दी लगाकर 15-20 मिनट के लिए मैरीनेट करें।

नींबू कड़वेपन को दबाता है, और हल्दी करेले को एक सुंदर रंग देती है। पकाने से पहले इसे धो लें। उबालने का आसान तरीका अगर आपको जल्दी है और आप कड़वाहट को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, तो यह तरीका अपनाएं। एक बर्तन में पानी उबालें, उसमें थोड़ा नमक डालें और कटे हुए करेले को 5-7 मिनट के लिए उबाल लें।