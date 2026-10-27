क्या आपने कभी चखा है यूपी की 'लापसी' का स्वाद? सिर्फ 3 चीजों से घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं ये डिश

1 सबसे पहले एक कड़ाही में घी गरम करें और उसमें दलिया डालें।

2 मध्यम आंच पर दलिया को तब तक भूनें, जब तक इसका रंग हल्का भूरा न हो जाए। जब ये भुन जाएगा, तब इसमें से खुशबू आने लगेगी।

3 अब एक पैन में 3.5 कप पानी और गुड़ डालकर गरम करें और इसे पूरी तरह घुलने दें। इसकी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ पानी में गुड़ को घोलना है।

4 अब भूने हुए दलिए में धीरे-धीरे गुड़ का गरम पानी छानकर डालें और दलिया को नरम होने तक पकाते रहें।

5 जब दलिया नरम हो जाए, तब इशमें इलायची पाउडर, रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स और सूखा घिसा हुआ नारियल डालें।

6 इन सभी चीजों को मिलाएं और दो मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सभी चीजें अच्छी तरह मिल जाएं।